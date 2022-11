Oli esausti, Campanile (CONOE): riassegnazione prioritaria della raccolta e rigenerazione. Con il recupero fino a 300 milioni di euro di risparmio su bilancia pagamenti

"Le novità di cui abbiamo discusso durante Ecomondo riguarda l'accordo con l'Anci, perché si possa avviare sistematicamente la raccolta degli olii usati domestici, che poi è il 70% di quanto prodotto sul territorio nazionale. Si tratta di una grande quantità che viene disperso anziché avviato al recupero e al riciclo. Questo è uno dei risultati che stiamo attendendo, l'altro è relativo al contrasto alle attività criminali legate alla gestione di questo rifiuto, che attengono anche alla sicurezza alimentare e alla sicurezza della salute. Abbiamo attivato uno sportello della legalità ha disposizione di tutte le imprese e i cittadini che vogliono denunciare i fatti".

Così ad AGRICOLAE Tommaso Campanile, presidente del CONOE, il Consorzio nazionale raccolta e trattamento oli e grassi vegetali ed animali esausti.

"Il terzo obiettivo da raggiungere sono le condizioni da riassegnare a Conoe per svolgere tutte le sue azioni di tutela ambientale, della salute e della legalità come per altri consorzi. Questo significa fare una riassegnazione prioritaria al Conoe di raccolta e rigenerazione degli oli. Sono le cose che chiediamo al nuovo governo in considerazione del fatto che per sviluppare il potenziale di salvaguardia ambientale legato al recupero di oli esausti servono le condizioni migliori per operare. In Italia si producono oltre 300mila tonnellate l'anno di oli e grassi esausti: ne raccogliamo più di un terzo, ma il resto viene disperso nell'ambiente, con il conseguente inquinamento, ma non solo: si tratta di una risorsa non sfruttata, ad esempio nel biodiesel. Sarebbe un effetto eclatante nell'economia circolare", prosegue il presidente.

L'obiettivo di successo pieno sarebbe arrivare a raccogliere 3kg di oli per abitante, esattamente quello che si produce in Italia ogni anno. Se rigenerato in maniera corretta, l’olio raccolto diventa per il 90/95% biodiesel, con pari risparmio delle importazioni di petrolio. Sarebbe quindi un aiuto enorme nella bilancia dei pagamenti, che abbiamo calcolato in circa 300milioni di euro l'anno, ma oggi probabilmente la cifra è aumentata, visto l'aumento dei costi di energetici. A questo si aggiunge il beneficio di un risparmio di emissione di 3 tonnellate di anidride carbonica per ogni tonnellata di biocarburante: è la migliore energia rinnovabile che abbiamo", conclude Campanile.