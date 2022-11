Olio, avviata procedura Ue adesione Azerbaigian a Consiglio oleicolo internazionale

Avviata procedura adesione Azerbaigian a Consiglio oleicolo internazionale.

DECISIONE (UE) 2022/2102 DEL CONSIGLIO

del 13 ottobre 2022

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in seno al Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale in merito alle condizioni di adesione del governo della Repubblica dell'Azerbaigian all'Accordo internazionale sull'olio d'oliva e sulle olive da tavola del 2015

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando che:

(1) L'accordo internazionale sull'olio d'oliva e sulle olive da tavola del 2015 ("l'accordo") è stato firmato a nome dell'Unione in conformità alla decisione (UE) 2016/1892 del Consiglio (1) il 18 novembre 2016, con riserva della sua conclusione in una data successiva. L'accordo è entrato in vigore in via provvisoria il 1° gennaio 2017, conformemente al suo articolo 31, paragrafo 2.

(2) L'accordo è stato concluso il 17 maggio 2019 con la decisione (UE) 2019/848 del Consiglio (2).

(3) Ai sensi dell'articolo 29 dell'Accordo, il Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale ("il Consiglio dei membri") deve stabilire le condizioni per l'adesione di un governo all'Accordo.

(4) Il governo della Repubblica dell'Azerbaigian ha chiesto formalmente di aderire all'Accordo. Il Consiglio dei membri dovrebbe pertanto essere invitato, nel corso di una sua futura sessione o nell'ambito di una procedura per l'adozione di decisioni da parte del Consiglio dei membri mediante scambio di corrispondenza, a stabilire le condizioni di adesione della Repubblica dell'Azerbaigian, per quanto riguarda le quote di partecipazione al Consiglio oleicolo internazionale e il termine per il deposito dello strumento di adesione.

(5) Poiché la Repubblica dell'Azerbaigian sta sviluppando il suo settore olivicolo per quanto riguarda il consumo e intende sviluppare la produzione, la sua adesione a determinate condizioni potrebbe rafforzare il Consiglio oleicolo internazionale, in particolare per quanto riguarda il conseguimento dell'uniformità del diritto nazionale e internazionale relativo alle caratteristiche dei prodotti olivicoli, al fine di evitare qualsiasi ostacolo al commercio.

(6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in seno al Consiglio dei membri, poiché le decisioni da adottare avranno effetti giuridici per l'Unione incidendo sull'equilibrio decisionale in seno al Consiglio dei membri quando le decisioni non sono adottate per consenso conformemente all'articolo 10, paragrafo 4, dell'Accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in seno al Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale durante una sua futura sessione, o nel quadro di una procedura per l'adozione di decisioni da parte del Consiglio dei membri mediante scambio di corrispondenza, per quanto riguarda le condizioni di adesione del governo della Repubblica dell'Azerbaigian all'Accordo, figura nell'allegato.

L'Unione sosterrà l'adesione del governo della Repubblica dell'Azerbaigian all'Accordo, durante una futura sessione del Consiglio dei membri o nell'ambito di una procedura per l'adozione di decisioni da parte del Consiglio dei membri mediante scambio di corrispondenza, a condizione che le quote di partecipazione della Repubblica dell'Azerbaigian siano calcolate secondo la formula specificata all'articolo 11 dell'Accordo. L'Unione sosterrà qualsiasi termine per il deposito dello strumento di adesione che consenta alla Repubblica dell'Azerbaigian di aderire all'Accordo in tempi brevi. Se il deposito dello strumento è ritardato, l'Unione può sostenere, in decisioni successive che saranno adottate dal Consiglio dei membri, la proroga del termine per il deposito dello strumento.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D2102&from=EN