OLIO, CENTINAIO-BERGESIO (LEGA): AGEA È GUIDA DI COSE DA NON FARE

"Non bastava la lentezza nell'erogazione dei pagamenti dei fondi Ue per agricoltori e allevatori, che la Lega ha denunciato più volte in Aula. Oggi Agea, infatti, attraverso un bando di gara, regala ben 8 mln di euro all'industria olearia, penalizzando i produttori italiani". Lo scrivono in una nota i senatori della Lega, Gian Marco Centinaio, già ministro dell'Agricoltura e Giorgio Maria Bergesio, capogrruppo in Commissione Agricoltura a Palazzo Madama. "Si tratta di una decisione incomprensibile e inaccettabile perchè la gara, così com'è stata concepita, prevedendo una riduzione significativa della base d'asta (3,2 euro al litro) e nessuna indicazione sull'etichetta di origine, favorisce gli imprenditori esteri". "Il bando - proseguono gli esponenti del Carroccio - avrebbe potuto rappresentare un'importante boccata d'ossigeno per tutto il comparto nazionale e un aiuto concreto per i cittadini in difficoltà. Spiace, invece, dovere constatare che ad oggi Agea, con la sua attività si conferma solo come una guida di cose da non fare assolutamente se si vogliono aiutare i nostri produttori agricoli e le nostre filiere agroalimentari, che pure hanno subito i contraccolpi della crisi economica legata al Covid", concludono poi.

