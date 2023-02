Olio, Confagricoltura. Lenucci: intervenire su valorizzazione e aumento produzioni. Centrale lavorare di filiera. VIDEOINTERVISTA

“Speriamo in prospettive ottime, o senz’altro migliori rispetto a quelle degli anni passati. Ci auguriamo inoltre che quest’accordo -che celebriamo oggi tra Confagricoltura e Carapelli- che ha già cinque anni di vita ed ha fatto conseguire numerosi risultati agli operatori, possa portare nuova competitività e nuovi successi agli operatori della filiera. Le criticità non mancano accanto ai successi, per questo bisogna intervenire sui mercati, sulla valorizzazione del prodotto, sul potenziale produttivo ed anche sulla qualificazione in termini di sostenibilità. Noi cerchiamo di farlo anche con l’evoluzione naturale di questo accordo per cercare di cogliere nuovi risultati. Siamo partiti da alcune centinaia di tonnellate e confidiamo di arrivare a traguardi sempre migliori, operando in filiera come siamo abituati a fare noi di Confagricoltura e come crediamo sia strategico fare per l’interesse di tutta la filiera olivicola e di tutte le filiere agroalimentari.”

Così ad AGRICOLAE Vincenzo Lenucci, direttore Area Politiche di Sviluppo economico delle Filiere agroalimentari di Confagricoltura,