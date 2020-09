OLIO, CONFAGRICOLTURA PUGLIA: SURPLUS GIACENZE OLTRE 43% SU 2019

Per il presidente di Confagricoltura Puglia Luca Lazzàro “Sono necessarie ulteriori risorse oltre a quelle destinate dal piano di rigenerazione olivicolo del Salento per ricostruire non solo sotto il profilo agricolo ma anche dal punto di vista sociale ed economico il territorio colpito dalla Xylella fastidiosa, un’area strategica per la Puglia e l’intero Paese. Nel frattempo, servono azioni mirate a consentire una rapida iniezione di liquidità per le aziende ormai al collasso e che hanno già iniziato, 'quasi eroicamente', a investire per cercare di ricostruire un comprensorio devastato”. “In tal senso – precisa Lazzàro - sarebbe utile rafforzare la dotazione finanziaria alla misura 4.1.C. del PSR Puglia. È una delle poche misure del Psr priva di qualsiasi problematica giuridico-amministrativa e presenta domande già cantierabili che consentirebbero investimenti per la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende olivicole delle zone infette”.

