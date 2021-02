Olio d’oliva, a poche ore dalla Conferenza Stato Regioni Mipaaf ci ripensa e “fa fuori” le Op. Ecco il decreto

A pochi giorni dalla Conferenza Stato Regioni il Mipaaf ci ripensa ed esclude le Op dalla possibilità di partecipare ai programmi di sostegno dell'olio d'oliva e delle olive da tavola.

Al punto 4 della Conferenza Stato Regioni prevista oggi, si discute la bozza del decreto ministeriale relativo alle Disposizioni nazionali concernenti i programmi di sostegno al settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola, di cui all’articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013.

Nella bozza dell'ultima ora di cui AGRICOLAE è venuta in possesso e che pubblica di seguito, il ministero delle Politiche agricole ha aggiunto la modifica:

"Sino alla emanazione del decreto ministeriale di cui all’articolo 224 ter, comma 6 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77, anche al fine di accelerare l’introduzione nel settore dell’olio d’oliva di un sistema di certificazione unitario della sostenibilità della filiera olivicola di cui alla citata disposizione di legge, l’ambito di intervento di cui al punto 5 dell’allegato II è attuato prioritariamente a livello nazionale da parte delle AOP".

Disposizioni nazionali concernenti i programmi di sostegno al settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola, di cui all’articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013.

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 611/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi a sostegno del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 della Commissione, del 6 giugno 2014, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i programmi a sostegno dei settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola;

VISTO il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022

VISTO il comma 3, dell'articolo 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990)”, così come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, concernente il “Regolamento recante norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell’articolo 14 comma 3 del decreto legislativo 30 aprile 1998 n. 173 e successive integrazioni e modificazioni”;

VISTO il decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116, concernente “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154”;

VISTO il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 dicembre 2017, n. 7143, recante disposizioni nazionali concernenti programmi di sostegno al settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola, di cui all’articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2018, n. 617, recante “Nuove disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola e loro associazioni”;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 22 luglio 2016, n. 3048, concernente l'articolo 4 del decreto-legge 5 maggio 2015 n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, recante "Disposizioni urgenti per il recupero del potenziale produttivo e competitivo del settore olivicolo - oleario";

VISTO l’articolo 224 ter del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77 recante: “misure urgenti di sostegno in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID - 19”;

VISTO l’articolo 43, commi 1 e 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

CONSIDERATA l’esigenza di assicurare l’applicazione delle disposizioni contenute nei regolamenti europei su richiamati, con particolare riguardo alle procedure per la presentazione e la realizzazione dei programmi di sostegno, per l’erogazione del finanziamento comunitario, nonché per l’esecuzione dei controlli;

CONSIDERATO che per migliorare l’efficacia di alcune misure è opportuno prevederne l’applicazione a livello nazionale affidandone, pertanto, l’esecuzione alle associazioni di organizzazioni di produttori;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 43, comma 1, del sopracitato decreto-legge 76 del 2020 è istituito un nuovo sistema unico di identificazione delle parcelle agricole in conformità all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, basato sull'evoluzione e sviluppo di sistemi digitali che supportano l'utilizzo di applicazioni grafiche e geo-spaziali per agevolare gli adempimenti previsti in capo ai produttori dalla normativa dell'Unione europea e nazionale in materia agricola e per l'esecuzione delle attività di gestione e di controllo di competenza delle amministrazioni pubbliche;

CONSIDERATO, altresì, che il medesimo articolo 43, comma 1, del decreto-legge 76 del 2020, stabilisce che i fascicoli aziendali di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, devono essere confermati o aggiornati annualmente in modalità grafica e geo-spaziale, per consentire l'attivazione dei procedimenti amministrativi che utilizzano le informazioni ivi contenute, e che la superficie aziendale, dichiarata attraverso l'utilizzo di strumenti grafici e geo-spaziali ai fini della costituzione o dell'aggiornamento dei fascicoli aziendali, è verificata sulla base del sistema di identificazione della parcella agricola;

ACQUISITA l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 2021;

DECRETA

Articolo 1

(Campo di applicazione, definizioni e competenze)

Il presente decreto ministeriale, di seguito denominato “Decreto”, disciplina le modalità tecniche e le procedure applicative delle disposizioni recate dall’articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, del regolamento delegato (UE) n. 611/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 della Commissione del 6 giugno 2014 e successive modifiche, relativamente ai programmi di sostegno al settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola. Ai sensi del Decreto, si intende per: regolamento: il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e successive modifiche; regolamento delegato: il regolamento (UE) n. 611/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 e successive modifiche; regolamento di esecuzione: il regolamento (UE) n. 615/2014 della Commissione del 6 giugno 2014 e successive modifiche; Ministero: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; OP AGEA: l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura – Organismo Pagatore; AGEA Coordinamento: l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura - Area Coordinamento; SIAN: il Sistema Informativo Agricolo Nazionale; Regioni: le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; Comitato: il Comitato di valutazione di cui all’articolo 7 del Decreto; organizzazione beneficiaria: una delle organizzazioni riconosciute di cui all’articolo 29, comma 1, del regolamento; OP: un’organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi dell’articolo 152 del regolamento; AOP: un’associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta ai sensi dell’articolo 156 del regolamento; OI: un’organizzazione interprofessionale riconosciuta ai sensi dell’articolo 157 del regolamento; ambito di intervento: ciascuno dei campi di sostegno elencati all’articolo 29, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) e) ed f) del regolamento; misura: ciascuno dei gruppi di attività che concorrono alla realizzazione dell’ambito di intervento, come elencati ai sottopunti delle lettere a), b), c), d) e) ed f) di cui al paragrafo 1 dell’articolo 3 del regolamento delegato; investimenti: beni durevoli fissi (inamovibili); beni durevoli mobili (movibili); CUAA: Codice Unico Aziende Agricole; prodotto ceduto o conferito dai propri soci: olio, olive da olio e olive da tavola e tutte le tipologie di prodotto elencati nella Parte VII dell’Allegato I del Regolamento. s) Fascicolo aziendale validato: fascicolo aziendale confermato o aggiornato annualmente cosi come disposto dall’articolo articolo 43, comma 1, del decreto-legge 76 del 2020.

Ai fini dell’applicazione del Decreto, la ripartizione delle competenze tra il Ministero, le Regioni e l’AGEA è così disciplinata: Il Ministero: adotta le disposizioni nazionali, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, per la gestione delle risorse comunitarie e dei programmi di attività, in relazione alla presentazione, contenuto, approvazione e modifiche; riceve e valuta i programmi di attività presentati relativamente agli ambiti di intervento e) ed f) del regolamento, nonché le eventuali loro modifiche. In collaborazione con l’AGEA, vigila altresì sulla corretta esecuzione degli stessi; verifica, sulla base delle informazioni trasmesse dalle Regioni, il rispetto delle disposizioni sulla ripartizione dello stanziamento comunitario e dispone le ripartizioni di eventuali fondi residui; elabora la graduatoria unica nazionale dei programmi ammessi; pubblica l’elenco dei programmi approvati a livello nazionale e regionale. Le Regioni ricevono e valutano i programmi presentati per le attività di cui agli ambiti di intervento b), c) e d) del regolamento con i relativi importi ammessi, nonché le eventuali loro modifiche; ripartiscono tra le OP eventuali somme aggiuntive messe a disposizione dal Ministero con le modalità impartite dallo stesso Ministero; eseguono controlli formali annuali, anche avvalendosi del SIAN, sul mantenimento dei requisiti di legge richiesti per il riconoscimento delle OP, informando l’Organismo pagatore prima dell’erogazione del saldo dei contributi. L’ OP AGEA: verifica la completezza e l’idoneità formale di tutta la documentazione ricevuta, anche per il tramite del SIAN, dalle Organizzazioni interessate; adotta le disposizioni per la gestione delle domande di aiuto e dei controlli; riceve le domande di erogazione degli aiuti ed esegue i controlli finalizzati al pagamento, direttamente o tramite Enti delegati; per tutti i pagamenti, effettua i controlli di competenza ed acquisisce dal Ministero e dalle Regioni competenti apposita comunicazione, attestante il mantenimento formale dei requisiti previsti per il riconoscimento rispettivamente delle AOP, delle OI e delle OP; esegue i pagamenti.

Articolo 2

(Programmi di sostegno ammissibili al finanziamento)

I programmi di sostegno ammissibili hanno una durata che va dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2022 e sono attuati per annualità. Le AOP e le OP riconosciute possono presentare il programma per uno o più ambiti di intervento di cui all’Allegato II.

Sino alla emanazione del decreto ministeriale di cui all’articolo 224 ter, comma 6 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77, anche al fine di accelerare l’introduzione nel settore dell’olio d’oliva di un sistema di certificazione unitario della sostenibilità della filiera olivicola di cui alla citata disposizione di legge, l’ambito di intervento di cui al punto 5 dell’allegato II è attuato prioritariamente a livello nazionale da parte delle AOP.

Le OI riconosciute possono presentare il programma per uno o più ambiti di intervento di cui all’Allegato II, punti 5b, 5c e 6. Le OP che partecipano a programmi presentati dalle AOP a livello nazionale o regionale, non possono inserire le stesse misure nei programmi presentati direttamente. Le misure ammissibili possono essere tutte quelle espressamente indicate nell’Allegato II. Fermi restando i costi non ammissibili specificati dall’articolo 4 del regolamento delegato, non sono ammissibili le ulteriori voci di costo indicate nell’Allegato III. Le spese generali di cui all’articolo 7, paragrafo 3, lettera d) del regolamento delegato, possono essere ammissibili sulla base di un tasso forfettario.

Articolo 3

(Disposizioni finanziarie)

L’ammontare annuo per il finanziamento unionale dei programmi di sostegno, stabilito in euro 34.590.000,00 dall’articolo 29 del regolamento, è ripartito conformemente all’articolo 5 del regolamento delegato, come segue: almeno il 20 % è destinato all’ambito di intervento sul miglioramento dell’impatto ambientale dell’olivicoltura; almeno il 30 % è destinato al miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola; almeno il 15 % è destinato all’ambito di intervento relativo al sistema di tracciabilità, alla certificazione e alla tutela della qualità dell’olio di oliva e delle olive da tavola, in particolare il controllo della qualità degli oli di oliva venduti ai consumatori finali. Della predetta percentuale, il 50% massimo è destinata ai programmi presentati dalle OP. Ad integrazione del finanziamento unionale le organizzazioni beneficiarie partecipano, ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 3 del regolamento, con fondi propri alla realizzazione dei programmi di sostegno nella misura non inferiore al: 12,50 % delle spese per le attività relative al miglioramento dell'impatto ambientale dell'olivicoltura e al miglioramento della competitività dell'olivicoltura attraverso la modernizzazione come previsto rispettivamente alle lettere b) e c) dell’articolo 29, paragrafo 1 del regolamento; 12,50 % delle spese per investimenti in attività fisse relative al miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola ai sensi della lettera d) dell’articolo 29, paragrafo 1 del regolamento; 25 % delle spese per le altre attività relative al miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola di cui alla lettera d) dell’articolo 29, paragrafo 1 del regolamento; 12,50 % delle spese per programmi di attività realizzati in tre Paesi terzi o Stati membri non produttori da organizzazioni beneficiarie riconosciute da almeno due Stati membri produttori, nei campi di attività di cui alle lettere e) ed f) dell’articolo 29, paragrafo 1 del regolamento; 25 % delle spese per le altre attività realizzate negli stessi campi dell’art. 29, paragrafo 1, lettere e) ed f) del regolamento; Al fine di garantire un’adeguata efficacia dei programmi presentati e un’ottimizzazione delle risorse disponibili, il livello appropriato minimo di dimensione finanziaria di ciascun programma è fissato in euro 230.000 per annualità. Tale importo è ridotto a euro 150.000 per annualità, per i programmi relativi alle Regioni Basilicata, Liguria, Emilia Romagna, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Province autonome di Trento e Bolzano. Il cofinanziamento dei programmi è completato da un finanziamento nazionale in misura pari alla quota di partecipazione delle organizzazioni beneficiarie e comunque non superiore al 50% dei costi esclusi dal finanziamento unionale. Il Ministero provvede a chiedere al Ministero dell’Economia il necessario stanziamento dei fondi, che saranno direttamente trasferiti all’AGEA.

Articolo 4

(Presentazione dei programmi di sostegno)

Le domande sono presentate attraverso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), previa preventiva registrazione da parte delle organizzazioni beneficiare. Possono presentare domanda per l’approvazione dei programmi di sostegno le organizzazioni beneficiarie riconosciute ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2018, n. 617 e s.m.i.. Le domande devono contenere tutti gli elementi di cui all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento delegato, pena la loro esclusione. Ciascuna organizzazione beneficiaria può presentare un solo programma di sostegno, pena la sua esclusione dal regime di aiuti. Le domande devono essere inserite esclusivamente sul portale del SIAN entro e non oltre il 15 febbraio 2021. Entro lo stesso termine del 15 febbraio, 2021 le organizzazioni beneficiarie dovranno consegnare l’originale della cauzione di buona esecuzione all’OP AGEA - Ufficio Domanda Unica e OCM - via Palestro n. 81 - 00185 - ROMA. In alternativa a quanto previsto al punto 6, entro lo stesso termine del 15 febbraio 2021, le organizzazioni beneficiarie possono trasmettere la cauzione di buona esecuzione, sottoscritta digitalmente da entrambi i contraenti, all’indirizzo pec di Agea: protocollo@ pec.agea.gov.it. Ai fini della partecipazione al finanziamento comunitario, le organizzazioni beneficiarie devono aggiornare la base sociale alla data del 31 gennaio 2021.

Articolo 5

(Criteri di selezione)

La selezione dei programmi è effettuata sulla base di specifici criteri di valutazione, con relativa attribuzione di un punteggio massimo, come di seguito specificato: qualità generale dei programmi: punti max n. 16; coerenza con gli obiettivi e le priorità del settore stabiliti a livello nazionale e regionale: punti max n. 9; credibilità finanziaria e adeguatezza delle risorse finanziarie a disposizione dell’organizzazione beneficiaria: punti max n. 11; estensione della zona regionale interessata dal programma di sostegno: punti max n. 6; varietà delle situazioni economiche delle zone regionali interessate: punti max n. 3; numero di ambiti di intervento interessati e importanza della partecipazione finanziaria dell’organizzazione beneficiaria: punti max n. 10; indicatori di efficacia sia qualitativi che quantitativi: punti max n. 3; valutazione dei programmi di attività eventualmente già svolti: punti max n. 4; valore dell’olio di oliva prodotto dai membri dell’organizzazione beneficiaria: punti max 3; sistema di controllo per la corretta gestione del programma: punti max 6. Le specifiche dei criteri di cui al comma 1 sono riportate nell’Allegato VII. Il Ministero, il Comitato e le Regioni, nell’ambito delle rispettive competenze, hanno facoltà di chiedere alle organizzazioni beneficiarie chiarimenti in merito al programma di sostegno, nel corso della relativa valutazione, nonché ogni utile elemento per la verifica della corrispondenza alle norme comunitarie e nazionali.

Articolo 6

(Approvazione dei programmi di sostegno)

Entro il 28 febbraio 2021 le Regioni e il Ministero inseriscono nel SIAN l’esito delle selezioni e delle valutazioni dei programmi di rispettiva competenza, valutati sulla base dei criteri di cui all’articolo 5, fatta salva, in ogni caso, la corrispondenza dello stesso alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento. Le Regioni corredano l’esito della valutazione di competenza con una dichiarazione sottoscritta ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, relativa alla validità tecnica delle azioni inserite nel SIAN, alla loro conformità alla regolamentazione comunitaria e nazionale di riferimento, nonché alla corrispondenza dei dati contabili con la documentazione agli atti delle organizzazioni beneficiarie. Le Regioni e il Ministero possono chiedere modifiche al programma, come previsto dall’articolo 7, comma 4 del regolamento delegato. La ripartizione delle somme da assegnare alle AOP e OP ammesse seguirà la seguente modalità: il 25 % dell’importo viene assegnato ad ogni singola organizzazione beneficiaria in ragione del numero di produttori olivicoli soci con fascicolo aziendale validato. il 25 % dell’importo viene assegnato a ogni singola organizzazione beneficiaria in ragione della superficie olivicola determinata nel sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) alla data di validazione delle basi associative, relativa ai dei produttori soci con fascicolo aziendale validato. il 25 % dell’importo viene attribuito a ogni singola organizzazione beneficiaria sulla base del punteggio assegnato a ciascun programma; il 25 % dell’importo viene attribuito ad ogni singola organizzazione beneficiaria sulla base del valore del prodotto ceduto o conferito dai propri soci e commercializzato al netto dell’IVA dall’organizzazione beneficiaria nell’ anno solare 2019 e Il valore del prodotto commercializzato attribuito alle AOP è pari al complessivo valore medio del prodotto commercializzato al netto dell’IVA nell’ anno solare 2019 dalle sole OP ad esse aderenti al 31 dicembre 2020. Per la ripartizione delle somme da assegnare alle AOP, per quanto riguarda gli ambiti b), c) e d), dell’articolo 29, paragrafo 1 del regolamento, viene utilizzata la medesima procedura di cui ai commi precedenti, con la precisazione che, per singola OP beneficiaria facente parte della base sociale della AOP, si intende ogni OP riconosciuta ed aderente presente sul territorio regionale di riferimento.

Per la ripartizione delle somme da assegnare alle OP con soci in più Regioni, per quanto riguarda gli ambiti b), c) e d) dell’art. 29, paragrafo 1 del Regolamento, viene utilizzata la medesima procedura di cui al comma precedente, tenendo conto dei dati relativi ai produttori facenti parte della base sociale della OP presenti sul territorio regionale di riferimento.

6 Ai fini della ripartizione delle somme di cui al comma 2, lettere a) e b), le organizzazioni beneficiarie richiedono ad Agea Coordinamento la validazione dei soci aderenti, mediante l’attivazione della specifica funzione informatica sul SIAN, prima della presentazione della domanda e comunque entro il 31 gennaio 2021.

Per le OI le risorse annue sono assegnate fino ad un massimo del 5% dell'importo annuo dei contributi unionali di cui all'allegato V, lettera A, punto 1, sulla base della qualità del programma, valutato ai sensi dell’allegato 7.

Gli importi sono assegnati sulla base del seguente punteggio conseguito:

a) il 3 % del contributo con un punteggio fino a 30; b) il 4 % del contributo con un punteggio da 31 a 50; c) il 5 % del contributo con un punteggio superiore a 51. Entro il 2 marzo 2021 il Ministero, che si avvale del Comitato di cui all’articolo 10, procede: a) ad accertare la conformità e la conseguente ratifica dei programmi e delle risorse assegnate, valutati dalle Regioni e dal Ministero; b) alla verifica del rispetto dell’articolo 5 del regolamento delegato ; c) alla definizione degli importi ammissibili e, se del caso, al loro adeguamento all’importo massimo disponibile di cui all’Allegato V, come previsto al comma 2. Il Ministero comunica all’OP AGEA e alle Regioni l’approvazione dei programmi entro il 6 marzo; tuttavia nel caso in cui l’ammontare degli importi assegnati dal Ministero e dalle Regioni siano inferiori alle risorse complessivamente disponibili, il Ministero che si avvale del Comitato di cui all’articolo 10 provvede a ripartire tale differenza tra le Regioni che ne hanno fatto richiesta, secondo i parametri percentuali indicati nella colonna 2 della tabella di cui all’Allegato V Le Regioni, conseguentemente, provvedono all’assegnazione di tali ulteriori risorse alle organizzazioni beneficiarie e le inseriscono sul SIAN entro il giorno 8 marzo 2021. Il Comitato verifica il rispetto delle assegnazioni minime previste dall’articolo 5 del regolamento delegato e il Ministero, entro il 10 marzo 2021 rende disponibili sul SIAN i programmi ammissibili con le relative risorse. Entro il 15 marzo l’OP AGEA comunica alle organizzazioni beneficiarie i provvedimenti di approvazione dei programmi, fornendo il dettaglio delle risorse assegnate. Le organizzazioni beneficiarie adeguano i propri programmi sulla base delle comunicazioni ricevute ed entro il 22 marzo li inseriscono sul SIAN. Le Regioni e il Ministero provvedono alla valutazione dei programmi adeguati per i settori di rispettiva competenza entro il 29 marzo 2021. Il Ministero approva i programmi adeguati, ne da comunicazione alle Organizzazioni beneficiarie ed all’OP AGEA entro il 31 marzo 2021 e pubblica l’elenco definitivo sul proprio sito internet (Allegato VI).

Articolo 7

(Criteri di demarcazione)

I criteri di demarcazione tra OCM ed altre forme di finanziamento come previsto dall’articolo 2 bis del regolamento delegato sono quelli indicati nei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) regionali, vigenti al momento della valutazione dei programmi o delle relative modifiche. Per le AOP le soglie finanziarie di demarcazione sono da intendersi valide per ogni OP riconosciuta nel territorio di riferimento.

Articolo 8

(Fascicolo aziendale)

La costituzione del fascicolo aziendale è obbligatoria per tutte le aziende agricole ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 e del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e, quindi, anche per i produttori che usufruiscono del programma di sostegno. Ai sensi dell’articolo 25, comma 2 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l’AGEA, le Regioni, le Provincie autonome di Trento e Bolzano e gli Organismi pagatori utilizzano per le attività di rispettiva competenza le informazioni relative all’azienda agricola contenute nel fascicolo aziendale, che fanno fede nei loro confronti. Ai sensi dell’articolo 43, comma 1, del decreto-legge 76 del 2020, i fascicoli aziendali, devono essere confermati o aggiornati annualmente in modalità grafica e geo-spaziale, e la superficie aziendale, è verificata sulla base del sistema di identificazione della parcella agricola. Al fine di eseguire tutti i controlli previsti dal Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC), è necessario che nel fascicolo aziendale siano presenti tutte le superfici di cui i produttori dispongono, indipendentemente dal fatto che esse siano oggetto di una domanda di pagamento o meno.

Articolo 9

(Esternalizzazioni e investimenti a utilità ripetuta)

L’esternalizzazione delle attività di una OP o di una AOP è consentita in conformità all’articolo 155 del regolamento e nel rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento delegato. Per gli investimenti l’organizzazione beneficiaria si impegna con atto scritto a: vincolare i beni acquistati alla destinazione d’uso; non alienare gli investimenti prima della fine del periodo di ammortamento (tre anni per i beni informatici e cinque anni per i restanti); non alienare gli impianti di oliveti prima di dieci anni. Nel caso di cessione del diritto di utilizzo di un bene a un socio per la realizzazione del programma, il beneficiario dovrà stipulare un atto scritto di comodato gratuito. Per gli investimenti concessi in comodato gratuito (come disciplinato dal codice civile) presso le aziende dei propri soci, il beneficiario dovrà predisporre una specifica convenzione per la loro gestione, contenente le seguenti condizioni minime: a) impegno del socio a restituire all’OP l’oggetto dell’investimento (o il suo valore residuo), in caso di:

1) recesso;

2) scioglimento della società (per i produttori organizzati in forma societaria);

3) alienazione e/o fusione dell’azienda agricola senza che il nuovo soggetto subentri nella qualità di socio della OP;

4) richiesta dell’OP per utilizzo improprio dell’investimento.

b) modalità di eventuale utilizzazione associata degli investimenti.

Articolo 10

(Comitato)

Con decreto del Direttore Generale delle politiche internazionali e dell’Unione europea è istituito un Comitato che procede, oltre a quanto disposto dall’articolo 6, commi 8, 9 e 11 a verificare se gli investimenti proposti siano rispondenti alle disposizioni comunitarie e nazionali di riferimento.

Il comitato è composto da:

un dirigente del Ministero con funzione di Presidente; tre esperti del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale; un esperto del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca; tre esperti delle Regioni già designati dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano un esperto designato da AGEA; un esperto anche in procedure informatiche del Ministero o di un ente ad esso collegato.

Il Comitato è supportato da una segreteria tecnico-amministrativa composta da funzionari del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale. Il funzionamento del Comitato e della segreteria tecnico-amministrativa non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato. Le riunioni del Comitato sono valide in presenza dei 2/3 dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

Articolo 11

(Modifica dei programmi di attività)

Entro il 31 dicembre 2021, le organizzazioni beneficiarie possono presentare sul portale del SIAN richiesta di modifica dell’annualità successiva del programma approvato, purché la stessa garantisca il raggiungimento degli obiettivi, che non comporti aumenti di spesa della quota comunitaria assegnata e sia debitamente motivata e documentata. Il Ministero e le Regioni, ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze, valutano la domanda di modifica ed entro due mesi dal suo ricevimento, comunicano alle organizzazioni beneficiarie richiedenti e all’OP AGEA l’accoglimento o il diniego della modifica presentata. La domanda di modifica alla quale non è stato dato riscontro entro due mesi dalla loro presentazione, è considerata accolta ai sensi dell’articolo 4 del regolamento di esecuzione. In deroga ai commi da 1 a 3, nel corso di ciascuna annualità le organizzazioni beneficiarie possono presentare domanda di modifica delle singole misure alle condizioni previste dal paragrafo 6 dell’articolo 2 del regolamento di esecuzione. La modifica di cui al comma 4 è considerata accettata se l’organizzazione beneficiaria non riceve, entro un mese dalla presentazione della domanda, comunicazione di diniego da parte dell’Amministrazione competente. In caso di fusione di organizzazioni beneficiarie le stesse dovranno comunicare al Ministero, alle Regioni e all’OP AGEA, le modalità operative con cui procederanno alla gestione dei programmi.

Articolo 12

(Richiesta di finanziamento)

Ai fini del versamento del finanziamento dell’Unione di cui all’articolo 29, paragrafo 2 del regolamento, una organizzazione beneficiaria deve presentare una domanda di finanziamento all’OP AGEA entro e non oltre il 30 giugno. Le domande di finanziamento presentate dopo il 30 giugno sono irricevibili e l’organismo pagatore non procederà al pagamento del saldo richiesto.

Articolo 13

(Domande di anticipo)

L’OP AGEA determina, con propria circolare adottata in accordo con il Ministero, le modalità operative per la presentazione delle domande di anticipazione e di saldo dell’aiuto unitamente allo svincolo della cauzione.

Articolo 14

(Pagamenti parziali)

Le domande, non superiori a due, possono essere presentate entro e non oltre il 28 febbraio 2022 per la prima annualità ed entro 30 novembre 2022 per la seconda annualità. La liquidazione della richiesta di pagamento parziale è subordinata al controllo dell’OP AGEA

Articolo 15

(Controlli)

L’OP AGEA determina con propria circolare, adottata in accordo con il Ministero, le procedure operative nonché i criteri e le modalità attuative concernenti le verifiche e i controlli sulle domande pervenute, in particolar modo per quel che concerne l’ammissibilità formale e la corretta esecuzione dei programmi di sostegno e per il pagamento degli aiuti previsti agli articoli 6 e 7 del regolamento di esecuzione. Entro il 15 luglio di ciascuna annualità del programma, l’OP AGEA acquisisce dal Ministero e dalle Regioni e provincie autonome i risultati del controllo svolto per l’accertamento del rispetto delle condizioni di riconoscimento nel corso dell’anno di attuazione, come previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera a) del regolamento di esecuzione. Le Regioni effettuano i controlli sugli investimenti sulla base dei dati del CUAA comunicati dalle organizzazioni beneficiarie, al fine di evitare il doppio finanziamento. Le Regioni comunicano annualmente al Ministero e all’OP AGEA l’esito dei controlli. Qualora dai controlli sul valore della produzione commercializzata svolti successivamente all’approvazione dei programmi, dovessero emergere scostamenti superiori al 2 per cento rispetto a quanto dichiarato dai beneficiari, il Ministero dispone il recupero sulla base percentuale di quanto indebitamente dichiarato.

Articolo 16

(Relazioni delle organizzazioni beneficiarie)

Entro il 1° maggio di ogni anno le organizzazioni beneficiarie trasmettono all’OP AGEA e contestualmente al Ministero e alle Regioni, per quanto di rispettiva competenza, le relazioni sull’attuazione dei programmi, conformemente a quanto disposto all’articolo 9 del regolamento di esecuzione. Le relazioni di cui al comma 1 sono presentate secondo lo schema in Allegato I.

Articolo 17

(Procedure operative)

L’ eventuali procedure operative per la presentazione dei programmi sono adottate con apposita circolare del Ministero.

Articolo 18

(Modificazioni al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2018, n. 617)

Al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2018, n. 617, sono apportate le seguenti modificazioni:

all’articolo 1, comma 2, dopo la lettera “p” è aggiunta la seguente:

“q) “fascicolo aziendale”: il “fascicolo aziendale” o “fascicolo aziendale-scheda di validazione”, è quel documento previsto dall’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 e s.m.i., così come contemplato anche dall’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.”;

all’articolo 4, comma 1, la lettera a), è sostituita dalla seguente:

“a) il numero dei produttori, con riferimento ai gruppi di Regione indicati e alla tipologia di prodotto, deve essere almeno pari ai valori espressi nella Tabella 1 (Allegato A). Ai fini del presente decreto, sono presi in considerazione esclusivamente i produttori muniti di fascicolo aziendale validato, ove pertinente;”.

Articolo 19

(Abrogazioni)

Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 dicembre 2017, n. 7143 è abrogato; tuttavia, le disposizioni in esso contenute continuano a trovare applicazione per i programmi di sostegno triennali approvati nel 2018 e decorrenti dal 1° aprile 2018 con conclusione al 31 marzo 2021.

Articolo 20

(Clausola di invarianza finanziaria)

Senza pregiudizio delle determinazioni da assumere ai sensi del regolamento, dall’attuazione delle disposizioni contenute nel presente Decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 21

(Disposizioni finali)

Nel caso in cui non sia possibile il rispetto dei termini di cui agli articoli 4 e 6 e tale situazione non sia imputabile alle parti interessate, i predetti termini con decreto dipartimentale, previa comunicazione alla Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, possono essere differiti per il tempo strettamente necessario per consentire agli interessati gli adempimenti consequenziali.

Articolo 22

(Entrata in vigore)

Il presente Decreto e gli allegati che ne formano parte integrante, entra in vigore il giorno stesso alla sua pubblicazione sul sito istituzionale internet del Ministero e si applica ai programmi decorrenti dal 1° aprile 2021.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la prevista registrazione.

