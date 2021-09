Olio, Evootrends: Italia primo paese al mondo per consumo ma metà italiani non sa cosa compra

L’Italia è il primo paese al mondo per il consumo di olio extra vergine di oliva, con oltre 500mila tonnellate annue, ma il 50% degli italiani non è consapevole del prodotto che acquista e consuma quotidianamente.

Il dato emerge da una ricerca elaborata da Unaprol sui dati Ismea, presentati all’evento Evootrends alla fiera di Roma, in programma dal 10 all’11 settembre. Il consumo medio pro capite è di 7,5 kg di olio, ma in Italia c’è poca conoscenza degli strumenti per riconoscere un prodotto di qualità e le sue caratteristiche organolettiche e chimiche, pur impegnando il 2,3% del proprio budget di spesa all’acquisto di questo prodotto direttamente presso frantoio e produttori.

L’altro dato emerso dalla ricerca è che solo il 5% delle aziende olivicole è gestito da under 40 e per ogni giovane olivicoltore ce ne sono 10 over 65: per questo occorre invertire la rotta e puntare su qualità, formazione e innovazione per dare un futuro all’olivicoltura italiana.

La due giorni è stata introdotta da alcuni interventi per presentare i nodi cruciali e le sfide per il settore olivicolo e oliario.

“Evootrends è una iniziativa importante, l’olio è una straordinaria eccellenza riconosciuta in tutto il mondo. La pandemia è stato uno spartiacque, accelerando tante crisi per modelli di sviluppo finito, ma accentuando anche la messa a sistema delle eccellenze. Dobbiamo rispondere alla domanda mondiale di Made in Italy, puntando sul l’innovazione”.

Così Paolo Ornelli, assessore Regione Lazio per lo sviluppo economico.

“L’olio è un simbolo della dieta mediterranea, un prodotto dal forte impatto nutrizionale e di sapore. Evootrends è un simbolo di rilancio per il settore. Sono elementi per far crescere l’olivicoltura. Nel Lazio abbiamo anche predisposto il Bonus chilometro zero, per aiutare tutta la filiera locale. Ci sarà una nuova fase nella programmazione che permetterà di aiutare tutti i protagonisti della produzione fuori dal crisi pandemica”. Così Enrica Onorati, assessore all’agricoltura della Regione Lazio

“Il bonus km 0 della Regione Lazio potrebbe essere introdotta anche in altre regioni, intanto è stato approvato il nuovo IGP Roma, che completa quasi lo scenario nazionale, a cui manca solo la Campania. È stato scelto il nome Roma per la riconoscibilità commerciale”. Così David Granieri, presidente Unaprol

“La produzione non riesce a coprire la domanda e siamo importatori netti. Bisogna lavorare per valorizzare il prodotto italiano, che sentiamo nostro. Stiamo concretizzando gli accordi di filiera, ma la questione prezzi è dedicata. Abbiamo annate eccezionali e con prezzo basso e altre con poco prodotto e non eccellente, ma con prezzo alto. Il valore non può essere dato dalla quantità, serve un valore di concertazione tra produttori, frantoi, imbottigliatori e consumatori. Dobbiamo favorire la crescita della produzione, così da allargarlo a tutto il mondo: il primo prodotto nutraceutico al mondo è l’olio d’oliva”. Così Francesco Tabano, presidente Federolio.

“Come rispettare la qualità del piccolo e lavorare sulle economie di scala? È importante coinvolgere i soggetti di aggregazione su base regionale e nazionale. Stiamo studiando delle soluzioni da offrire, ad esempio dando a garanzia il magazzino senza che si sia uno spossessamento, così da poter accedere facilmente ai finanziamenti”. Così Matteo Casagrande Paladini, direttore Agribusiness Intesa Sanpaolo

“La vicinanza del frantoio è un elemento di capre per un prodotto di qualità, perché le olive devono essere molite nel più breve tempo possibile. Per un olio evo di qualità il numero di ok deve essere ridotto. Ci sono frantoi che vendono oli sfusi e altri con il proprio marchio, ma il frantoio è uno snodo fondamentale verso le grandi industrie di trasformazione e confezionamento. Dobbiamo però fare uno sforzo per creare maggiore imprenditorialità e innovazione”. Così Gennaro Montecchia, presidente Foa.

“La pandemia ha messo in evidenza la forza strategica dell’agroalimentare italiano. La filiera va però ottimizzata, così da dare valore al prodotto, parellelamente va fatto un lavoro sistemico così da rilanciare la nostra identità, da non misurare sul prezzo, ma su altre caratteristiche”. Così Il senatore Dario Stefano.

“Dobbiamo fare un monitoraggio per capire perché non siamo arrivati alla produzione prevista di 500mila tonnellate e serve un nuovo piano olivicolo. L’olio deve esclusivaamente puntare sulla qualità, difendere le nostre 500 qualità. Dobbiamo andare incontro a nuove iniziative, non ultima l’Igp Roma. Abbiamo in discussione un decreto di un piano di incentivo all’investimento per 30 milioni, di cui 10 per la costituzione di nuovi uliveti e 20 per il potenziamento degli altri. Tra poco poi vedrà la luce la legge sul biologico, ma questo non basta: serve un grande piano di comunicazione per educare all’alimentazione. Siamo attaccati da alcuni paesi con il Nutriscore e dobbiamo stare attenti a questa etichetta a semaforo, proponendo il Nutriform”. Così il senatore Francesco Battistoni, Sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali.