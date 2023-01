Olio, La Pietra: presto un tavolo con tutti i soggetti del settore per creare un Piano nazionale olivicolo

Presto un tavolo al Masaf per affrontare con tutti gli operatori della Filiera le questioni relative al settore dell’olio d’oliva. “Con questo tavolo vogliamo affrontare le problematiche più urgenti e soprattutto cercare di arrivare ad un piano nazionale olivicolo. Si deve giungere ad una strategia per rilanciare il settore che, purtroppo, negli ultimi anni ha perso, sia a livello nazionale che internazionale, molte posizioni". Lo annuncia ad AGRICOLAE il sottosegretario Masaf, Patrizio La Pietra, sottolineando la volontà di istituire un tavolo per il settore olivicolo per rispondere ai bisogni della filiera ed arrivare ad un piano nazionale. "Adesso è finita la fase della finanziaria, ho la delega sull’olio e per questo nelle prossime settimane organizzerò con gli uffici competenti un tavolo con tutti i soggetti del settore olio per analizzare in primo luogo la situazione e fare una fotografia il più possibile esatta del settore olivicolo", prosegue.

Lo scorso 11 gennaio la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni ha sancito l’intesa sullo schema di decreto riguardante il riparto in favore delle Regioni e Province autonome di 500 milioni di euro previsti dal Pnrr e destinati all’innovazione nel settore della meccanizzazione agricola e alimentare; con lo stesso decreto sono state inoltre definite le modalità di emanazione dei bandi regionali relativi a 100 milioni di euro destinati alla sottomisura “ammodernamento dei frantoi oleari”.