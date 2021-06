Olio, Mariani (Fooi) ringrazia il sottosegretario Battistoni e l’onorevole L’Abbate per l’impegno profuso per costruire insieme una interprofessione rappresentativa e riconosciuta

Paolo Mariani, Presidente di FOOI, ringrazia il Sottosegretario Battistoni per l’intervento nel question time di ieri e accoglie con favore l’invito dell’Onorevole L’Abbate, che tanto si è speso per la filiera olivicola-olearia, per lavorare insieme a una nuova interprofessione del settore a beneficio di tutti gli operatori: “Proporre un’unica organizzazione interprofessionale della filiera olivicolo olearia è tra le soluzioni più auspicabili che il ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali potesse proporre per risolvere la questione del deficit di rappresentanza sorto a seguito delle verifiche effettuate dagli Uffici del mipaaf”. Questo il commento del Presidente di FOOI, Paolo Mariani, che ne ha approfittato per lodare l’impegno dell’On. Giuseppe L’Abbate, membro del M5S della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, che ha nuovamente dimostrato particolare attenzione al comparto olivicolo oleario chiedendo chiarimenti sulla spinosa questione che coinvolge le due società consortili. “Auspico un fattivo coinvolgimento del Ministero e dell’onorevole L’Abbate – conclude Mariani - nelle successive fasi di confronto tra le diverse anime del comparto per arrivare alla positiva conclusione della vicenda con un’interprofessione inclusiva, rappresentativa e riconosciuta come interlocutore sui tavoli nazionali e internazionali

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK