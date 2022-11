Olio, proposta agli atti del Consiglio Ue per adeguamento nomenclatura del “vergine ordinario”. Si attende decisione il 30 novembre

Proposta, agli atti del Consiglio Ue, la procedura di adeguamento della nomenclatura e classificazione della categoria degli oli d'oliva vergini nell’ambito dell’accordo internazionale dell’olio di oliva e delle olive da tavola che prevede una serie di nomenclature e tra queste: la categoria "ordinaria olio d'oliva vergine ordinario"

Poiché questa categoria "olio d'oliva vergine ordinario" non esiste nel regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, la decisione del Consiglio dei membri del COI dovrebbe essere appoggiata anche dalla UE.

Si tratta di una procedura di armonizzazione che - nel caso in cui venisse adottata - entrerà in vigore il giorno stesso dell'adozione.

Una decisione finale si attende il 30 novembre.

DECISIONE DEL CONSIGLIO (UE) 2022/2103

del 13 ottobre 2022

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in seno al Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale in merito all'eliminazione della categoria dell'olio d'oliva vergine corrente dall'allegato B dell'Accordo internazionale sull'olio d'oliva e sulle olive da tavola del 2015

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando che:

(1) L'accordo internazionale sull'olio d'oliva e sulle olive da tavola del 2015 ("l'accordo") è stato firmato a nome dell'Unione in conformità alla decisione (UE) 2016/1892 del Consiglio (1) il 18 novembre 2016, con riserva della sua conclusione in una data successiva. L'accordo è entrato in vigore in via provvisoria il 1° gennaio 2017, conformemente al suo articolo 31, paragrafo 2.

(2) L'accordo è stato concluso il 17 maggio 2019 con la decisione (UE) 2019/848 del Consiglio (2).

(3) Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'Accordo, il Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale ("il Consiglio dei membri") adotta decisioni che modificano l'Accordo.

(4) Nel corso della 116a sessione, che si terrà tra il 28 novembre e il 2 dicembre 2022, o nell'ambito di una procedura per l'adozione di decisioni da parte del Consiglio dei membri mediante scambio di corrispondenza, il Consiglio dei membri adotta una decisione che elimina la categoria "olio di oliva vergine corrente" dall'allegato B dell'Accordo.

(5) La decisione diventerà vincolante ai sensi del diritto internazionale, conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, dell'accordo. È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in seno al Consiglio dei membri, poiché la decisione da adottare avrà effetti giuridici per l'Unione.

(6) Poiché la categoria "olio di oliva vergine corrente" non esiste nel regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), è opportuno sostenere la decisione del Consiglio dei membri.

(7) È opportuno che la posizione definita nella presente decisione sia adottata a nome dell'Unione in occasione della 116a sessione del Consiglio dei membri o nell'ambito di una procedura di adozione di decisioni da parte del Consiglio dei membri mediante scambio di corrispondenza, a norma dell'articolo 10, paragrafo 6, dell'accordo. La procedura di adozione tramite scambio di corrispondenza dovrebbe essere avviata prima della prossima sessione ordinaria del Consiglio dei membri nel novembre 2022,

(1) Decisione (UE) 2016/1892 del Consiglio, del 10 ottobre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'Accordo internazionale sull'olio d'oliva e sulle olive da tavola del 2015 (GU L 293 del 28.10.2016, pag. 2).

(2) Decisione (UE) 2019/848 del Consiglio, del 17 maggio 2019, relativa alla conclusione, a livello dell'Unione europea, dell'Accordo internazionale sull'olio d'oliva e sulle olive da tavola del 2015 (GU L 139 del 27.5.2019, pag. 1).

(3) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

La presente decisione entra in vigore alla data della sua adozione.





