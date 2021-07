Oltre il PNRR, le proposte del gruppo PD del Senato

Il gruppo PD del Senato ha organizzato un panel dedicato alle azioni che seguiranno all’applicazione del PNRR. L’incontro, chiamato “Oltre il PNRR” è stata l’occasione per una verifica di quello che sarà un cambio di paradigma per il paese, fondamentale per lottare contro le diseguaglianze e differenze territoriali.

“Mi verrebbe da invertire le parole: PNRR Oltre. Si tratta di cifre sbalorditive, che colpiscono. Le stime continuano a migliorare, l’ultima del 5%. Le aspettative sono importanti quindi, L’importanza di fare bene e fare tutto è un bivio. Ci sono dei punti su cui porre attenzione, come il problema del debito sul Pil. Come imprimere una crescita strutturale nel sistema, come invertire l’andamento? Una scuola di pensiero vede questa crescita attraverso la competitività privata, di stampo neo-liberista. Un’altra visione è un approccio diverso, che vede in primo piano la collaborazione tra pubblico e privato, in cui il vero modello di crescita è inclusivo. Questo implica che il valore vada poi redistribuito e che sia data la possibilità più ampi di partecipazione. Il piano è l’occasione per sperimentare la possibilità di un nuovo contratto sociale. Dobbiamo poi valorizzare l’articolo 24 del PNRR, che chiede come vadano indicati anche gli impatti degli interventi”. Così il professor Alessandro Hinna, professore associato presso l’ateneo di Tor Vergata a Roma.

“Come gruppo dei socialisti e dei democratici abbiamo fatto una battaglia enorme perché dentro il Recovery ci fossero sei pilastri fondamentali per la coesione sociale dentro l’Unione. Eravamo consapevoli che non basta mettere soldi in investimenti se non si danno poi degli indirizzi per ridurre gap e diseguaglianze. La dimensione territoriale è importante e troppo spesso sottovalutata. Ad esempio la povertà è aumentata notevolmente nel nord dell’Italia, nelle periferie delle aree metropolitane ed è qui che il PNRR può dare un grande contributo”. Così Irene Tinagli, Europarlamentare del Pd a Bruxelles.

“Periferie e zone interne sono un concentrato dei problemi del nostro paese. Zero servizi essenziali e assenza di comunità per le periferie e lento declino per le seconde. Per queste zone si deve parlare di segregazione sociale. Siamo in una cultura in cui il rapporto tra crescita e sviluppo ha una gerarchia definita: bisogna lavorare per avere crescita e questa consente poi di intervenire nel sistema welfare. Lo stato ci vuole, ma in una diversa combinazione delle responsabilità tra i soggetti in campo, anche privati. La politica deve porsi il problema di investire per superare le diseguaglianze: non è sopportabile che ci siano delle differenze così marcate a livello territoriale. L’unico modello di sviluppo possibile è gli investimenti siano solo una premessa, una partenza”. Così Carlo Borgomeo, Presidente della Fondazione con il sud.

“La battaglia per le aree interne non è una lotta di principio, ma una leva per elevare un potenziale di interesse inespresso. La pandemia ha portato anche alla riscoperta del territorio, attraverso alcune buone pratiche e il ritorno di molti cittadini nei luoghi di nascita. Se non mettiamo a fuoco la dimensione territoriale rischiamo di perdere un’occasione. Dobbiamo invertire le priorità. Abbiamo avviato un percorso con un piano Sud chiamato “Nuova politica territoriale”, caratterizzato dal rilancio delle aree interne e delle periferie marginalizzate, con delle riserve dedicate. Next Generation EU è un innesto importante, ma è fondamentale innestare una innovazione tecnologica con il miglioramento sociale. Tutto questo è utile a due condizioni: serve un rafforzamento dello stato diffuso, serve una prossimità di sociale e politica”. Così Giuseppe Provenzano, vicesegretario del Partito Democratico

“L’obiettivo è ridurre le distanze sociali. Per fare questo dobbiamo attuale le promesse, visto che le risorse sono disponibili. Ad esempio quando si parla delle periferie, territori dove si sono ampliate le differenze e le fratture. Ci sono missioni importanti, come quelle dei piani urbani integrati: non ci sono solo risorse per la rigenerazione e la riqualificazione delle città metropolitane, ma ci sono anche risorse per integrarle con servizi di cura e coesione per i cittadini. C’è anche il metodo di coprogettazione e coprogrammazione, concetti scolpiti nel Recovery.Tutto questo dovrà essere integrato con gli altri punti del PNRR come l’assistenza sociosanitaria, le scuole, i centri per l’impiego, gli impianti sportivi. Sono una serie di filiere che devono ricadere anche nelle nostre periferie e che devono essere comprese nella visione complessiva”. Così Roberto Gualteri, deputato e candidato sindaco per Roma

“Se vogliamo riemettere al centro una politica attiva per le aree interne e rurali dobbiamo mettere in campo i servizi: scuola, salute, mobilità, sono tutti investimenti preliminari se si vuole parlare di sviluppo. Non esiste resilienza senza sviluppo. Il secondo elemento di criticità è l’impegno politico e la strategia su queste aree. Ogni volta che cambia un governo si interrompono le strutture di supporto, così da rendere difficile la continuità. Infine c’è il problema del tradimento della prospettiva. In queste comunità si iniziano a dare speranze solo se queste si concretizzano. Dobbiamo puntare sulla capacità di resistenza di chi ha deciso di restare. Tanti sono giovani che stanno creando nuove iniziative e questa scelta va aiutata. Serve poi innovazione, le aree interne hanno capacità di cambiamento elevato, che vanno sostenute. Infine il tema della partecipazione, questa va codificata all’interno del PNRR”. Così Anna Lisa Mandorino, di Cittadinanza attiva.

“Nel paese un terzo del territorio è boschivo. Abbiamo guidato un processo per seguire questi territori. Ora non dobbiamo buttare via quello che è stato fatto e ripensare alla strategia per la montagna, che deve essere collegata con altre. Serve uno sforzo politico per unire risorse e visioni. Il PNRR ha molte opportunità, ma serve una lettura territoriale, legata al dissesto o al digital divide, ad esempio. Serve un rifinanziamento delle aree interne. Dobbiamo però avere un PA capace di mettere in campo delle azioni, altrimenti la sua fragilità non ci manderà lontano. Non è possibile che nei piccoli comuni non vengano assunti dipendenti, come è emerso dal bando per il sud”. Così Marco Bussone Presidente Uncem.

“Dobbiamo comprendere il modello che vogliamo avere come riferimento. Se scegliessimo di reiterare le politiche precedenti, falliremmo. Se ragioniamo di sviluppo dobbiamo cambiare le priorità. Non partiamo da zero sulle aree interne: la strategia nazionale è corretta, parliamo di coesione sociale e parliamo di un sesto della popolazione italiana. Questa impostazione va implementata e resa strutturale. Serve poi il rafforzamento amministrativo ed infine si deve parlare della rivalutazione del lavoro, con il turismo, certo, ma anche l’industria e le realtà di eccellenza, che vanno valorizzate”. Così Gianna Fracassi Vicesegretaria generale CGIL

“Gli effetti del PNRR dovranno portare ad una diminuzione delle diseguaglianze, altrimenti avremo fallito. Nelle aree interne dovremo avere maggiore attenzione sulla sanità, ad esempio portando le cure in prossimità. I fondi però devono essere spesi: servono buoni dirigenti in grado di governarli”. Così Paola Boldrini, senatrice del PD.

“Dobbiamo cambiare le politiche della crescita, cambiare la nostra cultura politica, dobbiamo superare i gap di genere e di generazione. Se non interveniamo rischiamo di mantenere la società frammentata”. Così la senatrice del PD Valeria Fedeli.