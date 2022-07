On line il nuovo sito Ismea mercati

Nuovo look per www.ismeamercati.it , il sito dell’Istituto nato 10 anni fa per divulgare dati, statistiche e analisi sui diversi settori agricoli, e divenuto nel tempo uno dei principali punti riferimento sul web dell’agroalimentare nazionale, con oltre 3 milioni di pagine visitate ogni anno e 750 mila utenti attivi.

Il restyling è focalizzato a migliorare la fruibilità del sito e, attraverso lo sviluppo di nuovi strumenti e dashboard, a valorizzare ulteriormente l’aggiornamento di prezzi, dati e analisi, rilevati ed elaborati quotidianamente da ISMEA per tutte le principali filiere dell’agroalimentare.

Nell’area dedicata, viene reso disponibile il monitoraggio dei costi medi dei prodotti agricoli, il cui obiettivo è quello di misurare il costo di produzione in cluster omogenei di imprese, rappresentativi per filiere, prodotti e areali di riferimento.

Il nuovo sito, sviluppato secondo una logica “mobile first” in considerazione del crescente peso degli utenti che navigano da dispositivi mobili, si presenta con un design pienamente responsive, in grado di adattarsi a tutti i terminali, dagli smartphone fino agli schermi HD e offre agli utenti un'esperienza di navigazione ideale e una fruibilità dei contenuti semplice e intuitiva.

Tra le linee guida che hanno ispirato il progetto di restyling, anche la razionalizzazione dell’interfaccia, un maggiore adeguamento alle linee guida Agid per i siti della pubblica amministrazione e la maggiore valorizzazione di contenuti e dati.