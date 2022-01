Only Wine, dal 30 aprile al 2 maggio 2022 il salone di giovani produttori Under 40 e delle piccole cantine

Parte il countdown per il grande ritorno in primavera dell’Only Wine, il salone dei giovani produttori di vino under 40 e delle piccole cantine. Aprirà i battenti dal 30 aprile al 2 maggio 2022 come sempre a Città di Castello. Tra 14 settimane la deli- ziosa città umbra ospiterà nuovamente i banchi d’assaggio delle 100 cantine prove- nienti da tutta Italia. Grazie al prezioso lavoro di selezione dei partecipanti e all'im- peccabile supporto dell’Associazione Italiana Sommelier si potranno degustare prodotti esclusivi di giovanissimi vignaioli.

E proprio sui vignaioli sarà concentrata sempre di più l’attenzione, infatti, quest’anno per la prima volta la FIVI – Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti collabora con la manifestazione nella definizione dei contenuti dei seminari di approfondi- mento, puntando su temi di grande importanza per la Federazione e per l’intero set- tore vitivinicolo italiano.

“ E’ un grande privilegio per noi avere accanto la Federazione Italiana Vignaioli Indi- pendenti - afferma Andrea Castellani, ideatore della manifestazione - e un’ occa- sione per aumentare ulteriormente la nostra offerta qualitativa. Da sempre i nostri valori hanno visto centrali il tema della qualità e dell’innovazione e penso sia una grande opportunità di crescita per Only Wine e per le nostre cantine”.

“Siamo lieti di partecipare con i nostri contenuti a questo evento – commenta, in- vece, Matilde Poggi, Presidente della FIVI – per portare all’attenzione del pubblico due temi per noi davvero strategici: da un lato quello della sostenibilità ambientale, che ci vede impegnati a livello associativo con il progetto nazionale FIVI4Future: i Vignaioli coltivano la ricerca; dall'altro quello del ricambio generazionale nel mondo vitivinicolo, che noi viviamo come un elemento fondamentale per garantire al con- tempo continuità e innovazione, innestando su un patrimonio straordinario di tradi- zioni e saperi quelle inevitabili evoluzioni culturali e tecnologiche che di generazione in generazione i Vignaioli hanno sempre saputo mettere in campo”.

Una sinergia che dimostra quanto l’ONLY WINE non sia solo una mostra mercato, ma una vera esperienza che punta a creare connessioni: da un lato tra il pubblico e le cantine, dall’altro tra gli stessi produttori.

All'interno dell'evento troverete anche un'area tematica curata dal divulgatore enoico e wine blogger Francesco Saverio Russo dedicata a quelli che i francesi chiamano vins de soif. Folto il programma di degustazioni guidate e masterclass disponibili per l'adesione nel sito www.onlywinefestival.it.

Ulteriore novità quella del lunedì mattina che sarà dedicata esclusivamente ai media e ai buyers, che avranno la possibilità di partecipare alla degustazione tecnica dei prodotti delle cantine di ONLYWINE.