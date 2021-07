Onu: Pre vertice apre con mercato contadini da tutto il mondo

Ci saranno contadini e contadine da tutto il mondo con i loro prodotti tipici al primo mercato “internazionale” promosso dalla Coldiretti alla presenza della vicesegretaria generale dell’Onu Amina J. Mohammed, in occasione del pre food summit Onu, ospitato a Roma fino al 28 luglio. L’appuntamento è fissato per domani sabato 24 luglio dalle ore 9,30 nel mercato di Campagna Amica al Circo Massimo di via San Teodoro 74 a Roma con gli agricoltori provenienti dai diversi continenti per esporre e far conoscere le loro specialità locali e dare il via alla prima Coalizione Mondiale dei Farmers Market. Una risposta operativa alla richiesta di cibi sani e locali da parte dei consumatori e alla necessità di tutelare il reddito di agricoltori, allevatori e pescatori a livello globale. Una alleanza resa necessaria per garantire gli approvvigionamenti alimentari in tutto il mondo dove crescono povertà e fame a causa dell’emergenza sanitaria. Insieme alla vicesegretaria generale dell’Onu, che incontrerà le donne dell’agricoltura di tutto il mondo, saranno presente il vice direttore della Fao Maurizio Martina, al Segretario generale della Coldiretti Vincenzo Gesmundo e al direttore nazionale di Campagna Amica Carmelo Troccoli, con l’invito esteso ai delegati arrivati per il pre-vertice da tutto il mondo. Per l’occasione sarà diffuso il Primo rapporto sulla “World Farmers Market Coalition” realizzato dal Centro Studi Divulga. L’evento sarà trasmesso anche in diretta streaming sul sito http://www.coldiretti.it.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK