Operatori Mercato di Vittoria in Fedagro. Pallottini: un successo che premia anche gli sforzi di Italmercati

Considero un successo anche per Italmercati che l’organizzazione degli operatori del Mercato di Vittoria abbia deciso di aderire a Fedagro nazionale. Ritengo che sia una conseguenza positiva del lavoro che nei mesi scorsi abbiamo fatto come Italmercati con il Mercato di Vittoria, anche con incontri in loco, portando questa realtà a connettersi e confrontarsi con il sistema nazionale.

Per la prosecuzione del rapporto del Mercato di Vittoria con Italmercati abbiamo alcuni problemi perché il Sindaco ha una visione diversa: una posizione che non condividiamo ma che ovviamente rispettiamo. Per il momento salutiamo con piacere che gli operatori abbiano preso questa decisione di aderire a Fedagro, così come abbiamo visto positivamente la loro capacità di applicare alcune delle migliori pratiche che in questi anni Italmercati ha promosso grazie al suo network nazionale dei Mercati all’Ingrosso.