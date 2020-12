Origin Italia, De Castro: Rafforzare ruolo dei Consorzi nella gestione del mercato per trasformare qualità in reddito. No a guerre tra biologico e Ig

Fondamentale è infatti concentrare gli sforzi anche sulla capacità di gestire l’immissione del prodotti sul mercato, per far sì che poi la qualità si trasformi in reddito per gli agricoltori. Ed in tal senso il pacchetto qualità consente di fare un passo in avanti fondamentale per permettere questa programmazione” prosegue.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK