Origin Italia, Patuanelli. Su riforma Ig tre punti fermi: Mantenere legame col territorio, rafforzare sistema delle tutele e potenziare ruolo dei Consorzi

“Voglio testimoniare tutto l’interesse del Mipaaf e mio personale per un tema di importanza strategica per l’agroalimentare italiano. La proposta di riforma della Commissione ci spinge oltre alla semplice analisi del quadro normativo del settore, abbiamo un dibattito molto più ampio sul ruolo e sul futuro delle indicazioni geografiche nel sistema agricolo e alimentare. Non devo ricordare il primato dell’Italia in Europa con 841 prodotti a indicazione geografica, evidenzio poi che il sistema delle Dop e Igp è il segno tangibile del valore della dieta mediterranea con il 70% delle denominazioni registrate in Italia, Francia, Spagna e Grecia.”

Così il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli nel corso del seminario “La Riforma del Sistema delle Indicazioni Geografiche”, organizzato da Origin Italia, in collaborazione con Afidop, Federdop e con il supporto di Fondazione Qualivita.

“Da oltre 30 anni le indicazioni geografiche sono sinonimo di tipicità, qualità e distintività dei sistemi agroindustriali europei e rappresentano la ricchezza e la diversità del nostro patrimonio enogastronomico e l’espressione delle nostre aree rurali.

Con questo seminario si apre ufficialmente il dibattito sul testo del regolamento tra produttori, Consorzi e istituzioni per arrivare a definire una proposta e una posizione comune e condivisa da sottoporre alle Istituzioni europee durante l’iter di approvazione del regolamento.

Ho espresso più volte le mie perplessità in ambito europeo su alcuni aspetti di questo testo. Una posizione non isolata che trova una sostanziale condivisione da parte di altri 14 paesi membri.

Oggi voglio ribadire i tre punti fermi che ci devono guidare in questo processo di riforma. Il mantenimento del legame col territorio, il rafforzamento del sistema delle tutele e il potenziamento del ruolo dei Consorzi.

Le indicazioni geografiche non sono semplici marchi commerciali ma espressione di popolazioni, territori, storie e tradizioni. Oggi la connessione col territorio assume una nuova connotazione in senso di sostenibilità ambientale e sociale e la definizione di questi requisiti rappresenta un nuovo elemento di competitività e distinzione per le nostre produzioni certificate, tuttavia gli sforzi dei nostri produttori devono essere difesi dalle operazioni di imitazione e contraffazione sul mercato fisico e online. Prosek e aceto balsamico sono solo i casi più recenti di una normativa da potenziare e che va resa più rapida, efficace e uniforme non solo nel mercato comune ma soprattutto in quello globale.

I Consorzi di tutela devono essere i protagonisti veri del nuovo sistema di qualità Europeo e garantire le tipiche azioni di tutela e promozione. Devono acquisire anche nuove competenze in termini di controllo dell’offerta e commercializzazione delle produzioni. Le riforme sono processi complessi ed è necessario che tutte le componenti della filiera e delle istituzioni facciano sistema per portare in Europa la nostra visione strategica del futuro delle indicazioni geografiche.

Questo gioco di squadra è decisivo per affrontare tutti i temi e le riforme in discussione in Ue. Penso alla revisione della normativa sull’etichettatura degli alimenti e del vino con la nostra opposizione forte al Nutriscore o al dibattito cibo e salute che rischia di danneggiare alcune delle più importanti filiere agroalimentari nazionali. In questo ambito ho già evidenziato che considero un successo l’approvazione dell’emendamento De Castro-Dorfmann in merito alla distinzione tra uso e abuso dell’alcol per la prevenzione del cancro.

Le azioni di informazione e promozione sono strumenti potenti per consentire al consumatore di compiere le proprie scelte in maniera consapevole e non condizionata.

Poche settimane fa è stato firmato il decreto di 25 milioni di euro per la promozione sul mercato interno dei vini DOP e IGP e stiamo per predisporre una misura analoga per gli alimenti IG, con un budget di 15 milioni di euro.”