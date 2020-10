Origin Italia, Scanavino: Sistema denominazioni è garanzia qualità per produttori e consumatori. Agroalimentare italiano diventi esempio per tutta l’Europa

“Nella strategia green new deal che sta avanzando attraverso un progetto di riforma troviamo molti elementi che sostanziano il lavoro che gli agricoltori italiani hanno fatto in questi anni, cioè legare qualità e sostenibilità alla capacità di coltivare in determinati modi. Dobbiamo fare dell’agroalimentare italiano un sistema capace di far fronte ancora di più alle sfide del green new deal” dichiara il presidente Cia, Dino Scanavino.

“È un elemento di forza che abbiamo e che dobbiamo potenziare per poter essere protagonisti e fare scuola ad un mondo in cui sta avanzando l’idea di etichettare tutto per non etichettare nulla. Le denominazioni di origine sono l’esempio più lampante di come queste sfide vengano affrontate, cioè attraverso un sistema di certificazione che parte dalla produzione di base fino al confezionamento. Questo è l’unico sistema che può portare la grande qualità italiana nel mondo con garanzie vere per chi consuma e chi produce.

Il sistema delle denominazioni di origine incontra il new deal in modo straordinariamente potente e può diventare protagonista di un nuovo percorso. Produttori e consorzi di tutela devono essere artefici di un nuovo percorso che si snodi attraverso pac, farm to fork e green deal così da diventare esempio in Europa in quanto portatori di grande qualità” conclude.