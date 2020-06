ORTOFRUTTA, CIA PARTECIPA A OSSERVATORIO UE SU PESCHE NETTARINE

Fare il punto sulla produzione europea di pesche, nettarine, albicocche, ciliegie, susine e presentare le prime stime sulla campagna appena cominciata, non trascurando l’impatto del Coronavirus sul comparto. Questi gli obiettivi della riunione dell’Osservatorio di mercato della Commissione europea Frutta e Verdura, sottogruppo "Stone fruit", a cui Cia-Agricoltori Italiani ha partecipato con la responsabile nazionale del settore Anna Rufolo.

La produzione Ue 2019 è risultata in linea con l'anno precedente, dato che l’incremento registrato da pesche, nettarine e albicocche è stato compensato dalla riduzione di ciliegie e susine. L’Italia si è attestata primo produttore europeo di albicocche. A detenere il primato produttivo di pesche e nettarine è invece la Spagna, che da qualche anno ha sorpassato l'Italia con una produzione totale nel 2019 di 1.536.000 tonnellate, a fronte della produzione tricolore ferma a 1.225.000 tonnellate. Tuttavia, sia in Italia che Spagna si assiste a una riduzione delle superfici coltivate: per l'Italia si attestano su circa 62.000 ettari e per la Spagna su poco più di 77.000 ettari. Seguono Grecia e Francia. L'Europa è ancora un esportatore netto di pesche e nettarine. Sudafrica e Cile detengono l'80% del totale delle importazioni comunitarie. In particolare, il Cile ha incrementato la quota di oltre tre volte rispetto al 2014. La Spagna è il principale esportatore dentro i confini Ue e la Germania il principale importatore.

Più in dettaglio, la campagna italiana 2019 è stata molto negativa sul fronte dei prezzi, come ha ribadito la Cia in riunione. I prezzi per le albicocche nel 2019 sono scesi anche sotto i 50 centesimi per diverse settimane. Non è andata meglio per la campagna di pesche e nettarine, dove a metà luglio si è scesi anche a 15/20 cent e per le susine, nonostante la complessiva buona qualità.

La produzione di albicocche italiana si è chiusa con un totale di 300.000 tonnellate, in crescita costante. Si tratta di una coltivazione che sta riscontrando sempre più interesse, al contrario del pesco che vive da alcuni anni una tendenza inversa con espianti, soprattutto al Nord Italia.

Cia-Agricoltori Italiani ha evidenziato all’Europa l'incidenza della cimice asiatica che, nel 2019, ha creato danni consistenti al Nord, con perdite così rilevanti da incidere negativamente sulla tenuta del comparto.

Cia ha chiesto l'istituzione di un Catasto europeo per le drupacee con dettaglio delle varietà, tipologia di impianti e calendario di commercializzazione, in modo da poter conoscere il patrimonio frutticolo europeo. Questo consentirebbe al mondo produttivo di orientare gli investimenti, in particolare per le drupacee, di evitare sovrapproduzione in certi periodi e mancanza di prodotto in altri e quindi potrebbe contribuire alla tenuta del mercato. Si attende ancora che l'Italia dia seguito agli annunci sull'istituzione del catasto nazionale.

Quanto alla campagna produttiva 2020, le previsioni sono di un sicuro calo produttivo della produzione nazionale, sia per le albicocche (fino a un -50% rispetto all’anno scorso) che per pesche e nettarine (compreso tra un -25% e un -30%), legato all'andamento climatico, in particolare alle gelate di fine marzo-inizio aprile che hanno investito le principali aree produttive, con impatto soprattutto sull'Emilia-Romagna. Danni importanti anche sulla produzione delle ciliegie in Puglia, legate al clima avverso (gelate, pioggia e vento forte).

Infine, rispetto all’impatto dell’emergenza Covid-19, la Cia ha sottolineato diversi problemi, dalla questione manodopera (buona parte dei lavoratori stagionali specializzati del comparto proviene da Bulgaria, Romania, Polonia e paesi del Nord Africa) all’incremento dei costi per le aziende agricole, legato all'implementazione dei protocolli sanitari. Costi che si teme non saranno compensati dal mercato, dove regna una certa incertezza e volatilità. Se è vero che l’ortofrutta ha registrato un trend positivo durante il lockdown nelle catene della Gdo così come al dettaglio, è altrettanto vero che si profila una situazione economica negativa che si protrarrà nel medio periodo, e c'è preoccupazione per la contrazione del potere d'acquisto delle famiglie, quindi, della disponibilità ad acquistare frutta estiva.

