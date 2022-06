Ortofrutta, Fini (Cia): Agire su manodopera garantendo maggiore flessibilità e su defiscalizzazione. VIDEOINTERVISTA

"La problematica principale è quella della reperibilità di manodopera, è un grosso problema perché non abbiamo operai stagionali che lavorano in agricoltura. Questo è un grandissimo problema che va risolto e va risolto tutti insieme. Tra le soluzioni c’è quella di una maggiore flessibilità dei lavoratori, perché sappiamo che chi lavora solo per tre mesi purtroppo lascia questo tipo di attività per avere un lavoro più duraturo. Dunque agiamo sulla flessibilità, senza entrare nel tema voucher che era uno strumento che poteva essere utilizzato in agricoltura. Togliamo perciò la parola voucher ma troviamo uno strumento di flessibilità che sia di aiuti alle aziende e agli operai.”

Così ad AGRICOLAE Cristiano Fini, presidente Cia, in occasione del Convegno Italia Ortofrutta organizzato a Roma

“C’è poi un tema di competitività perché il costo della manodopera in Italia è troppo alto e non rende competitive le aziende e le imprese, specialmente rispetto ad altri paesi come la Spagna. Bisogna perciò intervenire sulla defiscalizzazione, ridurre il cuneo fiscale lasciando ovviamente in tasca i salari agli operai, ma per le imprese c’è la necessità di ridurre gli oneri, altrimenti non saremo mai competitivi.”