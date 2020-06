ORTOFRUTTA, LEGA: DANNI SETTORE OLTRE 1 MLD, GOVERNO PUNTUALE SOLO SU TASSE

"All'aumento dei costi di gestione, però - hanno proseguito gli esponenti del Carroccio - non è corrisposto un adeguamento del prezzo di vendita dei prodotti la cui commercializzazione è stata penalizzata anche dalla chiusura del canale Horeca. Inoltre, la forte contrazione delle esportazioni, unita all'impatto che l'embargo russo ha su queste merci pari a circa 2,5 mld di euro, il settore ortofrutticolo ha subito un danno stimabile in oltre 1 mld di euro. Non è possibile che ancora una volta per le nostre imprese esistano solo doveri, e nessun diritto. Quando si tratta di pagare, questo governo è sempre in ritardo ma quando si tratta di riscuotere invece è puntuale - non è un caso - come le tasse", concludono.

