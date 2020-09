Ortofrutta: Pd, serve piano di rilancio complessivo per le sfide di oggi e di domani

“Abbiamo chiesto alla ministra Bellanova quali immediate quali iniziative sono state individuate al Tavolo Ortofrutticolo per favorire il superamento delle criticità economiche, organizzative e occupazionali dell'intero comparto. Il settore ortofrutticolo rappresenta un segmento fondamentale dell'agricoltura italiana, non solo dal punto di vista della diffusione territoriale delle imprese agricole attive nella produzione di frutta e ortaggi, ma anche e soprattutto per i valori produttivi ed economici che caratterizzano il comparto. Gli andamenti produttivi degli ultimi mesi hanno subito gli effetti negativi di gravi eventi, dai danni provocati dalla cimice asiatica, per arrivare alla grave perdita di fatturato subita dai frutticoltori per gli estremi eventi climatici e per le misure di lockdown scaturite dall'emergenza da COVID-19. I consumi di ortofrutta fresca sono in caduta libera, e il crollo della produzione ha comportato una diminuzione del 70% del personale impiegato nelle aziende agricole per tutte le operazioni inerenti la frutticoltura”.

Lo ha dichiarato Francesco Critelli, deputato del Partito democratico durante il Question time alla Camera.

Nella replica, affidata ad Antonella Incerti capogruppo Pd in commissione Agricoltura alla Camera, è stata apprezzata la volontà di mettere in campo “misure da noi auspicate da tempo. Serve un piano di rilancio complessivo – ha proseguito l'esponente dem - e politiche di sostegno all'internazionalizzazione del settore ortofrutticolo, il quale è decisivo per la nostra economia. È necessario confrontarsi non solo con le problematiche odierne, ma anche con le sfide del prossimo futuro. Pensiamo ad esempio alla transizione verde e alle trasformazioni tecnologiche. Nonostante le numerose problematiche, dal calo produttivo al livello altalenante dei prezzi, il settore dell'ortofrutta è riuscito a superare anche la crisi del lockdown. E rappresenta senza dubbio un pilastro economico dell’Italia. Chiediamo – ha concluso Incerti - che nel programma di ripresa nazionale il settore ortofrutticolo sia supportato da un progetto di lungo respiro per aumentare la resistenza alle crisi di mercato e far fronte alle eventuali crisi climatiche. Serve, inoltre, anche una campagna di promozione per far conoscere il giusto valore che questo settore ha per la salute dei cittadini e per l'intera economia del Paese”.