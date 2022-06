Ortofrutta, Vallardi: 1 miliardo sull’emergenza idrica, ma non basta. VIDEOINTERVISTA

"Tanti i temi in questo convegno e le sfide che si stanno delineando hanno trovato impreparati il mondo agricolo e quello dell'ortofrutta. Tra queste quella del lavoro, amplificata dopo la guerra russo-ucraina e la siccità. Servono nuove norme per gli investimenti per iqanto riguarda la meccanizzazione, dobbiamo dare nuove opportunità al mondo del lavoro e dobbiamo ridurre e lavorare sul Reddito di cittadinanza, perché in tanto preferiscono riceverlo piuttosto che mettersi in discussione. Abbiamo poi il compito di fare ulteriori investimenti sull'aspetto idrico e il cambiamento climatico ci ha fatto capire che siamo in ritardo. Per ora è stato reso disponibile un investimento di un miliardo di euro, ma non è assolutamente sufficiente per creare quegli invasi che ci consentono di raccogliere acqua in inverno, quando piove, per poterla utilizzare durante l'estate ed i momenti di siccità. Invasi per raccogliere l'acqua, ma anche sistemi irrigui, tramite l'agricoltura 4.0, che ci fanno risparmiare acqua con impianti a goccia e permettono alle piante di poter sopravvivere. Possiamo inoltre puntare sulla ricerca per le biotecnologie per avere piante più resistenti, cosi da sopperire alle nuove emergenze".

Così Gianpaolo Vallardi, presidente della Commissione agricoltura del Senato, in occasione del Convegno Italia Ortofrutta organizzato a Roma.