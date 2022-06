Ortofrutta, Velardo: problema manodopera, serve intervento politico. Sostenibilità ambientale sia anche economica – VIDEOINTERVISTA

"Ci troviamo in un momento particolare in cui il nostro settore sta soffrendo di situazioni contingenti. Chiediamo alla politica di muoversi con sollecitudine, avendo già problemi di produzione in campo e difficoltà con la manodopera per recuperare i frutti pendenti. Andiamo incontro alle prossime produzioni, come il pomodoro da industria che coinvolgerà Nord e Sud e già gli operatori ci stanno ponendo questa difficoltà. L'anno scorso abbiamo avuto problemi di difficoltà di reperimento degli autisti, oggi della manodopera in generale. Di certo soluzioni, da soli, non riusciremo a trovarle e ci auguriamo di aprire un tavolo di confronto con la politica per aiutare i produttori che si troveranno in questa situazione. Noi siamo sensibilissimi alla sostenibilità ambientale, ritengo che i produttori sono le prime sentinelle del territorio ed i primi interessati alla tutela, ma servono strumenti adatti e non ci si può chiedere di ridurre drasticamente l'apporto chimico. Sono sicuro che l'agricoltura non abbia le colpe maggiori, del resto viviamo in un ambiente che non è tutelato al 100%, ma abbiamo bisogno di un passaggio graduale, perché tutto deve essere sostenibile, anche il reddito dei produttori".

Così ad AGRICOLAE Gennaro Velardo, presidente di Italia Ortofrutta Unione Nazionale, in occasione in occasione del Convegno Italia Ortofrutta organizzato a Roma.