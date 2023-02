Oscar Green, Abodi: collaborazione sistemica per aiutare i giovani e il settore agricolo. VIDEO

“Il ministro che ha la delega anche per i giovani non poteva non essere presente oggi, e mi auguro che possa essere una presenza quotidiana e sistematica. Una collaborazione che cercherò di portare avanti anche tramite l'Agenzia italiana per la gioventù, un programma che si interfaccia con tutte le azioni non soltanto finanziarie ma anche progettuali che l'Europa mette a disposizione. Mi auguro che questa mia presenza costante possa portare dei frutti e che poi possano essere premiati con una giornata come questa. E non solo nelle giornate speciali ma anche nella quotidianità e nello sviluppo del settore agricolo collegato ai giovani, nella filosofia del riprendiamoci il futuro.”



Così il Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, a margine degli Oscar Green di Coldiretti ai giovani agricoltori.

“Sarà anche mia responsabilità amplificare l'effetto delle opportunità che ci sono e che devono essere maggiormente promosse. Ma io credo che molto si possa fare anche per promuovere questo tipo di opportunità, partendo dalla cultura di base. Ho idea che quando si è giovani ci si trova di fronte a delle opzioni che non sempre si conoscono, probabilmente anche dalla scuola e dall'università tanto può essere fatto in tal senso. “

Sulla scuola e la preparazione dei giovani al mondo del lavoro.

“Diciamo che abbiamo margini di miglioramento e credo che la filosofia della collaborazione che si sta instaurando con tutte le discipline, e quindi non soltanto la scuola ma anche l'università, e con le deleghe che mi sono state affidate -quindi i giovani e lo sport- possa aiutare a colmare le distanze di un modello che è troppo ancora ancorato a vecchi schemi e che deve invece diventare contemporaneo, tenendo anche conto delle buone pratiche europee.”