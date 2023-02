Oscar Green, Lollobrigida: ai giovani consiglio di lavorare in agricoltura, oggi passione diventa anche economicamente vantaggiosa. VIDEO

“L’agricoltura può offrire più di 100mila posti di lavoro. Ci sono tante richieste per lavoratori stranieri che dobbiamo far venire attraverso il decreto flussi, proprio perché c'è una grande offerta, ben pagata e in regola, da aziende sanissime che come noi sono contro il caporalato, che è una forma di sfruttamento e anche di concorrenza sleale per quegli imprenditori onesti che rispettano tutte le regole.

E questo ora. Ma se come intendiamo fare, si lavorerà per rendere sempre più centrale l'elemento della qualità nella possibilità di offrire buon cibo a tutto il mondo, possiamo crescere in maniera ancora più ampia di quello che già rappresenta in termini di mercato e questo potrà contribuire alla crescita sempre maggiore dell'occupazione sia nella fase produttiva che nella fase di trasformazione.”

Così il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, a margine degli Oscar Green di Coldiretti ai giovani agricoltori.

“Certamente consiglierei ad un giovane di lavorare in agricoltura, anche perché i dati ci segnalano delle cose molto importanti. Per esempio che chi frequenta un Istituto agrario ha il 90% di possibilità di essere occupato. E chi prosegue nel percorso universitario in questo tipo di indirizzo ha il 300% di possibilità di essere occupato che tradotto significa che riceve tre offerte di posto di lavoro ben pagato già durante il corso di studio, quindi c'è un'alta redditività essendoci una grande domanda. E dunque oggi la vocazione per il rapporto con la terra che è passione diventa anche economicamente vantaggiosa, ovviamente sia nella fase di produzione che nella fase di trasformazione e di offerta dei nostri prodotti di qualità. Anche attraverso quelli che sono i nostri migliori ambasciatori, cioè quelli che si occupano della cucina italiana e che non a caso è la più diffusa nel mondo.”