Oscar Green, Prandini: Dare centralità ai giovani garantendo accesso al credito e terreni. VIDEOINTERVISTA

“I giovani devono riconquistare una centralità, in termini di attenzione per quanto riguarda le possibilità che a loro devono essere date, in termini di facilitazioni -anche di carattere burocratico- per quanto riguarda l’accesso al credito e la disponibilità di terreni, che oggi sono di enti pubblici e che dovrebbero esser dati loro in termini prioritari. Inoltre grazie ai giovani arriveremo ad una accelerazione per quanto riguarda l’innovazione in agricoltura.”

Così ad AGRICOLAE il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel corso degli Oscar Green di Coldiretti ai giovani agricoltori.

“L’agricoltura 4.0 è stato un inizio molto importante e ci porta oggi ad essere uno dei paesi che percentualmente investe di più a livello mondiale. Dobbiamo creare le condizioni perché i sistemi di incentivazione possano continuare ad esserci ed esistere proprio per semplificare la vita dei nostri agricoltori, anche per quanto concerne l’utilizzo del dato. E i dati lo dimostrano, proprio le giovani imprese agricole e l’ambito agricolo è l’unico settore che negli ultimi dieci anni cresce per quanto riguarda l’apertura di nuove attività economiche, rispetto a tutti gli altri settori che decrescono del 13%.

Ancora una volta l’agricoltura può dimostrare che grazie a ciò che fa all’interno della filiera, partendo dal lavoro dei campi fino all’allevamento e a tutti gli altri comparti, genera un valore complessivo di 580 miliardi di euro con quattro milioni di occupati. Siamo solo all’inizio di questo percorso e possiamo crescere ulteriormente.”