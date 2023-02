Oscar Green, Prandini: fare presto su legge contro consumo e produzione cibo sintetico, bene le parole del ministro. Altri paesi ci seguiranno

“Il ministero della Sovranità agroalimentare è stata una grande vittoria perché finalmente oggi possiamo parlare di sovranità alimentare non come un elemento di autarchia ma esattamente l’opposto, perché non pensiamo che il mercato debba essere chiuso.

Sfruttando il disastro in atto coi cambiamenti climatici, dunque una minore disponibilità d’acqua, un paese lungimirante va ad evidenziare il problema, così che le risposte arriveranno poi tramite una programmazione di medio lungo periodo. Questo per mezzo dei bacini di accumulo, in modo da creare le condizioni per arrivare a trattenere il 50% di acqua piovana. La sfida è garantire l’acqua a chi non ce l’ha e implementare le zone irrigue, specialmente nelle aree interne. Per trattenere i giovani nel settore dobbiamo garantire maggiore redditualità. Dobbiamo assicurare il giusto reddito ai sacrifici, altrimenti i giovani scapperanno dell’agricoltura. Dobbiamo allora creare le infrastrutture necessarie per aumentare le capacità produttive.”

Così il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel corso degli Oscar Green di Coldiretti ai giovani agricoltori.

“L’Africa potrà essere un grande mercato per noi ma sta a noi capire come ci vogliamo arrivare e cosa vogliamo fare. Noi non siamo la Francia o la Cina, non vogliamo sfruttare quelle popolazioni e quei territori, vogliamo invece fare grande opportunità portando il meglio dell’Italia. I giovani agricoltori africani devono avere la stessa possibilità che è stata data ai nostri agricoltori. L’intelligenza di Mattei che ha portato l’Italia ad essere leader dell’energia si basava sul fondamento che noi potevamo prendere una parte di quella ricchezza ma tutto il resto doveva rimanere su quei territori per farli crescere.

Il nuovo petrolio è il cibo e l’agricoltura. Bene allora le parole del ministro, avremo una legge per quanto riguarda il divieto di consumo, commercializzazione e produzione di cibo sintetico nel nostro paese. Speriamo arrivi in tempi veloci perché la preoccupazione è che qualche lobby in Europa cerchi di accelerare il riconoscimento tramite i novel food del cibo sintetico e ci impedisca di poterla normare a livello nazionale.

L’Italia deve essere protagonista ed essere linea guida per gli altri paesi. Se noi faremo questa legge per primi sono sicuro che molti altri paesi ci seguiranno.”