Osservatorio Anbi sulle risorse idriche: in Sicilia emergenza maltempo, nel Veneto è siccità

In Campania, i livelli idrometrici dei fiumi Garigliano, Volturno, Sarno e Sele risultano in crescita, mentre quelli del lago di Conza e degli invasi del Cilento sono in calo. Il Volturno, in particolare, è in netto aumento per l’incremento dei volumi provenienti dal Calore e dall’alta valle del Molise, così come sono in ripresa gli afflussi d’acqua dal versante campano del Matese. Per quanto riguarda gli invasi, quello della diga di Piano della Rocca sul fiume Alento contiene il 20% della capacità con un volume inferiore del 24,13% rispetto ad un anno fa; l’invaso di Conza presenta una scorta idrica, inferiore di quasi 1,6 milioni di metri cubi rispetto ad un anno fa.

