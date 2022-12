Pac, adempimenti e temi d’attualità sindacale agli incontri sul territorio di Confagricoltura Piacenza

Iniziati l’11 novembre a Lugagnano, gli incontri sul territorio di Confagricoltura Piacenza hanno visto e un record di presenze che ha portato ad incontrare complessivamente circa 400 associati. Di particolare soddisfazione la calorosa accoglienza a Pianello, per la prima volta sede di riunione. “Dopo due anni di stop forzato c’era la volontà di incontrarsi direttamente e dialogare lasciando spazio alla condivisione diretta” - commenta soddisfatto il direttore di Confagricoltura Piacenza, Marco Casagrande. Diverse le tematiche con focus sulle specifiche esigenze delle zone. “La nostra provincia è estremamente ricca e variegata – sottolinea Casagrande – in collina si parlato di vino e di fauna selvatica, in pianura di colture industriali e di gestione della risorsa idrica, si è poi dato spazio ai grandi temi che interessano tutte le aziende”.

La responsabile dei servizi tecnici Susanna Franzini ha illustrato la nuova Pac, con focus sui pagamenti diretti e le misure di agricoltura biologica e produzione integrata. “Il piano strategico nazionale, che contiene, tra l’altro, le misure di sviluppo rurale, è stato approvato lo scorso 2 dicembre, anticipando così la preannunciata scadenza di metà dicembre, e consentendo pertanto la pubblicazione, entro fine anno, dei due attesi e importanti Avvisi pubblici riguardanti l’agricoltura biologica e la produzione integrata. Attenzione per il biologico perché la notifica va effettuata entro il 31 dicembre. Per l'agricoltura integrata l'impianto è simile alle programmazioni precedenti però è introdotta la certificazione SQNPI. Per la nuova Pac – ha sottolineato – ad oggi abbiamo le anticipazioni contenute nel piano strategico nazionale: sappiamo che i titoli saranno confermati ma ricalcolati considerando la convergenza, che dovremo rispettare la condizionalità rafforzata e la condizionalità sociale, che per accedere ai premi supplementari potremmo adottare gli ecoschemi, tra cui quello per la zootecnia legato al benessere animale, ma i contenuti di dettaglio sono in fase di definizione”. Non sono infatti mancati aggiornamenti in progress anche da un appuntamento all’altro. La consulente fiscale Michela Filippi ha passato in rassegna gli articoli di maggior interesse dei decreti aiuti Ter e quater dando indicazioni sulle tempistiche dei crediti d'imposta per le spese di carburante e ponendo l'attenzione sui tempi stretti di utilizzo. Ha passato in rassegna gli altri crediti energia utilizzabili entro il 30 giugno. E poi, saldo Imu, acconto Iva. “Ci aspetta un 2023 altrettanto ricco di adempimenti – ha sottolineato Filippi - perché l'emergenza ha aggiunto adempimenti nuovi. Ricordo che l'IRAP, stata abolita nel 2016 per le aziende agricole, nel 2021 è stata definitivamente abolita anche per le ditte individuali che svolgono attività connessa”. Alcune anticipazioni della legge di bilancio: proroga esenzione irpef, proroga innalzamento percentuali di compensazione per gli allevamenti, riproposta della rivalutazione del valore dei terreni edificabili e delle partecipazioni, innalzamento quota contante e nuova flat tax per regime forfettario. “Il credito d'imposta per gli investimenti ordinari, nella misura del 6% per il 2022 – ha precisato Filippi - non sarà probabilmente rinnovato, mentre quello per investimenti 4.0 subirà una riduzione dal 40 al 20%. Chi intende fare investimenti a breve può valutare la prenotazione del bene con il pagamento di un acconto di almeno del 20%, per poter fissare la percentuale di credito in vigore sino a fine anno". Degli aspetti giuslavoristici, delle modifiche introdotte nella gestione del rapporto con il lavoratore e degli adempimenti previsti in materia di informazioni obbligatorie al lavoratore introdotti dal decreto trasparenza ha parlato, invece, la responsabile del Servizio Paghe e Sindacale Ilaria Rosa che ha anche illustrato le attività dell’ente Bilaterale e puntualizzato alcuni aspetti fondamentali della sicurezza sul lavoro. Il vicedirettore Raffaello Rossi ha fatto il punto su informatizzazione e innovazione dei servizi, invitando gli associati a usufruire del portale, gratuito e di facile utilizzo, per avere una fotografia aggiornata dell'impresa, ha poi fatto un cenno ai programmi specifici per il settore vitivinicolo e alle nuove modalità di gestione interna dei contratti d’affitto. Sempre presente anche la responsabile della comunicazione Elena Gherardi che si è occupata della narrazione sui media e del resoconto informativo. Il direttore ha, in proposito, colto l’occasione per invitare le aziende a condividere con l’associazione le storie d’impresa e a seguire Confagricoltura sui vari canali informativi sui social. I segretari di zona Alessandro Zanrei, Marco Piacentini, Enrica Cabrini e Paolo Messa si sono occupati, ciascuno per il proprio territorio, di condurre le mattinate.

Le conclusioni di tutti gli appuntamenti sono state affidate al presidente Filippo Gasparini che ha messo in fila i nessi dell'azione sindacale con gli adempimenti amministrativi e le regolamentazioni del settore.