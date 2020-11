Pac, Comagri Camera/Senato. Tutte le dichiarazioni di Bergesio, Cenni, La Pietra, Taricco, Abate, Viviani, De Bonis, Caretta, De Carlo, Loss e Mollame

Di seguito Agricolae pubblica tutte le dichiarazioni e gli interventi a margine dell’audizione della ministra Bellanova sul tema Pac.

Giorgio Bergesio, Lega:

Sono risorse importanti per il comparto agricolo, dal 2021 al 2027 parliamo di oltre 358 mld di euro a disposizione. Noi, attraverso l’azione che faremo in commissione, la sosterremo perché è un passaggio fondamentale per quel che sarà l’agricoltura post pandemia, con grande attenzione ai piani strategici e mettendo al centro l’agricoltore, colui che lavora e produce.

Dobbiamo dare risposte importanti a quelle sfide che riguardano l’ambiente, il green, la capacità di produrre per il consumatore ma vogliamo mettere fin da subito al centro l’agricoltore. Chiediamo che in sede di negoziato sia garantito il mantenimento di adeguate risorse finanziarie o analoghe al precedente quadro finanziario. Particolare attenzione, nell’ambito delle strategie del Green deal, dovrà essere rivolta al sostegno delle eccellenze del Made in Italy.

Vogliamo essere partecipi di questo tavolo di confronto perché insieme alle istituzioni, alle regioni, ai sindaci e agli amministratori si deve partecipare ad un dibattito globale su questa pac per dargli una identità forte.

Susanna Cenni, Pd:

Sono convinta che siamo di fronte ad un passaggio molto atteso dal mondo agricolo e complessivamente dal nostro paese. Sono stati raggiunti risultati importanti, in primis il fondo per la mutualità che rappresenta un’assoluta novità nelle possibilità di finanziamento della pac.

Il piano strategico nazionale dovrà essere altro col quale disegniamo la strategia nazionale per la nostra agricoltura e con la quale accedere ai fondi pac. Questo sarà un documento fondamentale, vogliamo però capire come questo tavolo di partenariato sarà costruito.

C’è stata una parte del mondo ambientalista, con un dibattito apertosi all’indomani dell’accordo e dei voti che si sono svolti al parlamento eu, che ha espresso critiche forti all’accordo.

Una domanda importante è poi come si può intervenire per allineare meglio gli atti legislativi con le strategie.

Patrizio Giacomo La Pietra, Fratelli d'Italia:

Dal ministro è stato fatto un quadro della situazione ma mi aspettavo ben altro, perché è stato fatto un elenco cronologico. Mi aspettavo invece indicazioni più precise su cosa il nostro governo intende fare a livello europeo per mettere al centro l’agricoltore e l’agricoltura nazionale. Per esempio cosa l’Italia intende fare per quanto riguarda la riduzione delle risorse che arriveranno alla nostra agricoltura. Ma anche quali azioni il governo vuole intraprendere per tutelare i nostri prodotti o per assicurare all’interno del mercato europeo una equità di concorrenza.

Il piano strategico nazionale sarà fondamentale, prima di fare tavolo di partenariato sarà fondamentale fare un confronto serio in parlamento e all’interno delle commissioni agricoltura. Vogliamo collaborare ma tutti i nostri emendamenti vengono puntualmente bocciati per poi essere ripresi in seguito dal governo.

Mino Taricco, Pd:

Sarebbe interessante conoscere lo stato dell’arte delle convergenze esterne a livello ue ma anche per quelle interne, e quale sia l’orientamento della governo a tal proposito.

Dietro alla riforma pac che ha portato ai piani nazionali che abbiamo oggi c’era la necessità di dare risposte sul tema semplificazione. La risposta che ha dato la commissione ue è una semplificazione di architettura ma che in sostanza non porta alcuna effettiva semplificazione in capo ai produttori. Vorremo allora capire se già c’è qualche idea di architettura che porti oggettivamente ad una semplificazione gestionale da parte delle imprese dei territori.

Rosa Abate, M5S:

Le critiche che vengono mosse da più parti, specialmente dalle associazioni ambientaliste, è che in questa nuova pac si sono ignorati tutti gli avvertimenti della scienza per invertire la rotta e affrontare i cambiamenti climatici. Sono state tagliate le misure ambientali e anche il commissario ue all’agricoltura ha sostenuto che questa nuova pac è poco compatibile col nuovo orientamento e con la regolamentazione che vanno sempre più verso un’agricoltura sostenibile.

Un’altra eccezione mossa è che questa pac non tuteli il piccolo agricoltore o le piccole e medie imprese, bensì i gruppi più grandi e maggiori del settore. Si tratta di un argomento che dovrà avere spazio nel tavolo che si sta approntando.

Lorenzo Viviani, Lega:

La pac deve essere squisitamente agricola, quindi centrata sugli agricoltori, il che non vuol dire non perseguire quelle politiche di tutela dei nostri ecosistemi e della sostenibilità. Su questi temi deve però essere messo al centro l’agricoltore e l’agricoltura, premiandolo perché ha un ruolo già molto importante e non può essere condizionato ulteriormente. I nostri agricoltori sono già dei guardiani del territorio e non hanno bisogno delle critiche mosse dai gruppi ambientalisti.

Saverio De Bonis, Misto:

Emerge con forza dal mondo agricolo la preoccupazione per la riduzione di questi fondi. Avremo risorse minori ma dobbiamo cercare di finalizzarle affinché le aziende possano ricevere maggiori fondi. Si impone quindi una rimodulazione che possa permettere il trasferimento di molte risorse, circa 7 mld euro, dal secondo al primo pilastro. Specialmente perché molto fondi Psr non vengono spesi dall’Italia.

Si parla molto di transizione verde ma sembrano discussioni strumentali che poco hanno a che fare con l’agricoltura, è opportuno quindi fare chiarezza sul senso degli ecoschemi e l’agricoltura di precisione, sulla biodiversità e Ogm, sulla distribuzione dei redditi.

Maria Cristina Caretta, Fratelli d'Italia:

Il consiglio e il parlamento parlano molto di riduzione della chimica e del rispetto di sempre più stringenti requisiti ambientali. Ma come si può garantire il rispetto di questa esigenza con la più importante necessità di garantire la sostenibilità economica delle nostre imprese e la competitività delle produzioni?

La crisi covid ha mostrato la fragilità del comparto agricolo e la necessità di elaborare un fondo anticrisi. Vogliamo sapere in che modo si tuteleranno quindi gli agricoltori italiani.

Luca De Carlo, Fratelli d'Italia:

Il nostro è il settore primario ma spesso abbiamo la percezione che di primario ci sia poco, perché ogni volta che si fa una operazione politica il settore agricolo non è mai centrale. Oggi stiamo ragionando di un’agricoltura eco sostenibile ma vorrei ricordare che l’agricoltura italiana è la più sostenibile e dovrebbe essere citata ad esempio e non criminalizzata. Dobbiamo però tenere in considerazione qualità siano le finalità che il trattato ue attribuisce alla politica agricola, ovvero l’aumento della produttività, l’eco tenore di vita degli operatori, la stabilizzazione dei mercati, la sicurezza degli approvvigionamenti e la disponibilità dei prodotti a prezzi ragionevoli. Tutto ciò deve essere tenuto in massima considerazione anche quando discutiamo di una pac green.

Francesco Mollame, M5S:

Sia per la struttura della nostra agricoltura, sia per l’andamento del mercato globale temo per la tutela della biodiversità. Deve essere un argomento fondamentale da affrontare all’interno della Pac e chiedo al ministro di tenere conto anche di questo aspetto.

Pac, Loss, Lega:



"Sui Caa abbiamo posto la questione al governo questa primavera, nel momento in cui Agea aveva proposto una prima bozza di accordo e gli ordini e i collegi competenti si erano riuniti per presentare una richiesta ufficiale al ministero e ad Agea stessa". Così Martina Loss, Lega, nel corso delle audizioni in commissioni riunite della ministra Teresa Bellanova in merito alla Pac.

"La legge prevede che i Caa possano essere tranquillamente gestiti da professionisti, e in un momento come questo in cui la libera imprenditoria è messa in profonda difficoltà, e dal momento che garantisce nel caso specifico un servizio di eccellenza e personalizzato alle nostre aziende agricole, ebbene impedire di continuare a svolgere questo servizio riteniamo non sia giusto.

Speriamo dunque che il ministero possa valutare con Agea di ampliare questo tipo di accordi, perché la qualità e la capillarità con cui vengono raggiunte le nostre aziende merita il massimo. Auspichiamo un intervento rapido e forte del governo in questa direzione.