Pac, Comagri Senato. Tutte le dichiarazioni di Confagricoltura, Cia, Coldiretti, Copagri, Alleanza Cooperative, Unci e Uecoop

Si è svolta oggi in Comagri Senato l'audizione, in videoconferenza, in relazione all'affare assegnato n. 627 (problematiche connesse alla riforma della Politica Agricola Comune - PAC) di rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e degli organismi della cooperazione.

Di seguito tutte le dichiarazioni:

Vincenzo Lenucci, Confagricoltura.

Abbiamo definito budget importante, con limitate riduzioni. Dobbiamo sfruttarlo adeguatamente per le esigenze e le priorità delle nostre imprese agricole. Bisogna gestire questi due anni riattivando le misure sospese perché erano cessate le risorse, ora dobbiamo ripartire velocemente riassegnando le risorse alle regioni e facendo ripartire i bandi e gli investimenti.

In questi due anni dovremo anche ridefinire le regole della pac che partirà dal primo gennaio 2023. Si è sviluppato un interessante dibattito con delle posizioni diversificate. Il capo dipartimento delle politiche europee del Mipaaf ha annunciato la costituzione del tavolo di partenariato nazionale per la discussione di tutta la definizione delle regole e l’attuazione della pac. Questo del partenariato è un elemento strategico e speriamo che questo tavolo possa partire il prima possibile per animare le scelte politiche in una logica di condivisione.

L’ambizione ambientale della nuova pac, con il green deal e il farm to fork, sta indirizzando in maniera decisa verso maggiori impegni ambientali. Abbiamo già sul tavolo delle proposte che prevedono la destinazione di parte dei pagamenti diretti a favore delle misure agroambientali. Questi passaggi vanno fatti con estrema gradualità, stando attenti agli effetti finanziari.

Parallelamente si stanno inasprendo le norme ambientali che gli agricoltori devono rispettare per beneficiare della pac. Obblighi e impegni che però vanno ponderati, perché si potrebbe compromettere la redditività degli agricoltori e il potenziale produttivo del paese.

Alessandra De Santis, Cia.

Siamo in una fase molto delicata, lavorando a delle scelte strategiche e urgenti che l’Italia deve portare avanti in questi mesi.

Fondamentale è che ci sia un impegno forte nelle scelte che verranno fatte sul regolamento transitorio e per quanto riguarda l’utilizzo dei fondi straordinari del next generation eu specifici per l’agricoltura. L’obiettivo è disegnare visioni che vadano verso il raggiungimento degli obiettivi del green deal, e che allo stesso tempo supportino le aziende per uscire dalla crisi.

Sulla riforma pac occorre dire che la proposta è stata presentata nel 2018, quando non esisteva il Covid e la commissione ancora non aveva la visione di una Europa a neutralità climatica con il green deal.

Bisogna fare scelte coerenti con l’evoluzione che c’è stata in questi anni, per supportare in primis il reddito degli agricoltori e per rispondere alle nuove sfide.

Positivo è la volontà di creare una strategia a carattere nazionale, coerentemente con le realtà e i bisogni dei singoli territori. La creazione di un piano strategico può essere l’opportunità per definire un piano di sviluppo dell’agricoltura italiana partendo dalle sfide ambientali che ci vengono chieste.

Dobbiamo far sì che non si creino dei vincoli per gli agricoltori ma che il green deal possa essere visto come una opportunità, così che la sfida ambientale si trasformi in una visione di sviluppo, tenendo conto della sostenibilità economica, sociale e ambientale.

Importante poi lavorare per riequilibrare la distribuzione degli aiuti a livello nazionale.

Dobbiamo poi investire su ocm settoriali, costudendo nuovi interventi settoriali e rendere le filiere più competitive.

Paolo Di Stefano, Coldiretti.

Stiamo lavorando per riportare al centro del dibattito a Bruxelles il concetto che la Pac è prima di tutto una politica economica. In questo senso bisogna stare attenti a quelle altre politiche ue che rischiano di mettere a repentaglio questo aspetto della pac, che è centrale per preservare la sostenibilità economica delle imprese. Mi riferisco ai molti dossier che provengono dalle comunicazioni della commissione sul green deal e sul farm to fork e biodiversità.

Vediamo oggi dei triloghi in cui il ruolo della commissione sembra andare al di là del suo compito di arbitro tra i due co-legislatori. Questo è un rischio perché gli obiettivi declinati dal green deal non possono essere riportati tali e quali dentro il processo di riforma della pac. Non è accettabile perché degli obiettivi che sono stabiliti dalle comunicazioni della commissione non possono essere considerati legge.

Speriamo di avere regole certe entro questa estate ma si annunciano triloghi molto lunghi.

Parola chiave sugli ecoschemi e condizionalità rafforzata è flessibilità, se vogliamo ottenere dei risultati dobbiamo mettere gli agricoltori in condizione di poter, in maniera semplice, rispondere a quello che viene loro richiesto. Occorre poi una clausola di salvaguardia in caso di non utilizzo dei fondi assegnati per permettere il recupero delle risorse, così da ridistribuirle.

Alessandro Cuscianna, Copagri.

Le risorse addizionali del secondo pilastro sono soggette a dei vincoli, 37% a misure climatico ambientali e 55% agli investimenti. Al fine di dare piena operatività a queste risorse risulta assolutamente necessario aggiornare i psr già nella prima fase di quest’anno, compiendo però delle scelte di indirizzo e identificazione delle misure già in questi giorni. Accogliamo con favore allora l’istituzione di un tavolo che coinvolga le organizzazioni al fine di contribuire alla predisposizione di documenti strategici e fondamentali per il futuro del settore.

Nessuna politica può permettersi di essere pensata senza individuare correttamente i destinatari delle sue misure. Bisogna poi riconoscere che il lavoro dell’agricoltore, anche se poco significativo in alcuni casi a livello economico, lo rende il primo custode dei territori, sostenendo anche la biodiversità e la sostenibilità. Dunque è necessario identificate e correggere la definizione di agricoltore vero e proprio.

Minisci, Alleanza Cooperative.

Fra gli obiettivi e le priorità proposte dalla nuova riforma della pac vi sono dei punti condivisibili. L’impianto della nuova pac non è più basato su principi di conformità alle regole ma sul raggiungimento di obiettivi strategici fissati dal regolamento e incentrati sulla sostenibilità ambientale, sociale ed economica. L’obiettivo è promuovere una agricoltura innovativa, resiliente e diversificata per garantire la sicurezza alimentare e rafforzare il tessuto socio economico delle aree rurali.

Questo approccio di filiera si sposa bene col modello organizzativo cooperativo che noi rappresentiamo e che è particolarmente votato a coniugare i temi della sostenibilità ambientale con quella economica e sociale.

Al fine di valorizzare le strutture associative abbiamo richiesto più volte di aumentare la dotazione finanziaria ad eventuali nuove ocm di settore, in primis quella della latte.

Obiettivo molto importante della nuova pac riguarda il ricambio generazionale ed a tal fine sono stati incrementi gli incentivi ai giovani per restare nelle aree rurali. Il sistema cooperativo potrebbe essere risolutivo nell’affrontare i problemi occupazionali e reddituali dei giovani che decidono di restare in agricoltura. La cooperazione può dare risposte concrete, favorendo l’aggregazione e migliori condizioni.

Proprio queste Cooperative possono però essere penalizzate da alcune misure, ad esempio se si rendesse obbligatorio il taglio del capping. Sarebbe invece opportuno un riferimento all’esclusione delle cooperative dall’applicazione del capping.

Gennaro Scognamiglio, Unci.

Dobbiamo tenere presente il fattore ambientale e climatico ma non può essere solo a discapito dell’attività imprenditoriale o di un green deal che ci vedrà coltivare solo prati e fiori. Ci deve essere interconnessione, ed è l’agricoltore ad incarnare questa figura essendo il guardiano del territorio. Dobbiamo sfruttare l’opportunità che ci regala il periodo transitorio con i fondi a disposizione, dobbiamo però essere pronti ad avere già le risposte in tasca per poter fare una pianificazione strategica.

Importante è inoltre questo tavolo di partenariato, così da dare una linea guida nazionale.

Stefano Leporati, Uecoop.

Estremamente importante è questo cambio di paradigma nella nuova programmazione. Non solo l’agricoltore dovrà rispettare gli impegni ma dovrà essere misurato anche il risultato. La parte del piano strategico sarà perciò importante anche per la misurazione di tutti i risultati. Siamo nella fase di chiusura dei triloghi quindi la partita non è chiusa, dobbiamo resistere fino alla fine.

In caso di applicazione oggi del farm to fork e della strategia sulla biodiversità ci sarebbe un calo della produzione del 7-12% in Europa e un aumento dei prezzi che va dal 17 al 60% e una diminuzione importante del pil. Tutti i parametri individuati dal Farm to Fork sono molto sfidanti e anche qui si dovrà intervenire.