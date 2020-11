Pac, Copagri: per una vera svolta green riconoscere ruolo agricotore custode territorio e ambiente

“In questo senso, un grande aiuto al primario può arrivare dall’accordo politico sul quadro finanziario dell’UE, che rappresenta un passaggio fondamentale, in attesa di conoscere i dettagli relativi alle tempistiche e alle modalità con le quali il compromesso entrerà in vigore; in ogni caso, non possiamo mancare di rilevare come si tratti di uno step imprescindibile anche in ottica del Recovery Fund e del cosiddetto pacchetto di aiuti per la ripresa dell’UE dalla pandemia, meglio noto come Next Generation UE ”, conclude Verrascina.

