Pac, da Bruxelles nessuna deroga e pronta a critiche su ecoschemi. Ma quella Nuova appare già vecchia a fronte contesto economico. Se secondo Usa e Wageningen metteva a rischio economia mondiale prima del Covid e della guerra, ora sembra una missione anacronistica

In attesa dell'ok della Pac da parte della Commissione europea, si riaccende un dibattito che deve tener conto dei nuovi scenari geopolitici derivanti dalla guerra in Ucraina che rischiano di far apparire la Nuova Politica agricola comune già vecchia e obsoleta a fronte di esigenze che sono - in alcuni casi - radicalmente cambiati come sono cambiate alcune priorità. C'è anche chi propone vincoli meno stretti su fitosanitari e uso di Ogm.

Ma dalle prime indiscrezioni che AGRICOLAE ha raccolto a Bruxelles, sembra che la Commissione UE, nello svolgere un'operato attento, scrupoloso e rigoroso, non sia però disposta a tollerare deroghe ai principi che sono alla base della ultima riforma PAC.

Chi credeva che il processo di approvazione del piano strategico della PAC presentato dall’Italia lo scorso 31 dicembre fosse un semplice atto formale dovrà quindi forse ricredersi.

La politica agricola conosciuta per 6 decenni, dagli inizi degli anni Sessanta ad oggi non c’è più. E’ solo un ricordo. La tutela del reddito degli agricoltori, la competitività e la produttività del settore sono finalità scivolate in secondo piano. Oggi, il centro della scena è occupato dalla transizione ecologica, dalla sostenibilità ambientale, dalla condizionalità sociale, sottovalutando l’esigenza di avere un settore agricolo forte, efficiente, competitivo.

Per quanto riguarda le osservazioni che, a quanto pare, i servizi comunitari si accingerebbero a formulare all’Italia, secondo quanto appreso da AGRICOLAE sembrerebbero puntare su tre elementi.

Innanzitutto, la revisione del regime ecologico. Le proposte italiane presenterebbero alcuni elementi di debolezza e di ambiguità che andrebbero sanate. Apportando eventuali modifiche agli ecoschemi. In realtà, su questo capitolo della nuova PAC sono state numerose e reiterate le lamentele da parte degli operatori economici e degli organismi di rappresentanza della filiera, comprese le organizzazioni ecologiste. Poi c’è la questione della trasparenza, della accuratezza e del dialogo strutturato da mettere in atto nel processo di programmazione nazionale. Pare che la Commissione UE non sia disposta a tollerare carenze in materia ed è pronta ad accogliere le e dare seguito alle segnalazioni che dovessero arrivare dai portatori di interesse. Infine, ci sono aspetti di equilibrio più generali che riguardano la coerenza degli interventi programmati con le esigenze; le indicazioni su come si intendono perseguire gli obiettivi del Green deal europeo; l’identificazione dei risultarti da raggiungere ed il collegamento con gli interventi selezionati.

Il 31 marzo, la Commissione europea trasmetterà al Mipaaf la lettera di osservazioni che sarà resa pubblica, in modo da favorire un dibattito aperto e alla luce del sole.

D'altronde se già appariva a rischio, con la Nuova Pac, l'approvvigionamento alimentare in un epoca Pre Covid e Pre Guerra in Ucraina (come dimostra lo studio del Dipartimento per le Politiche agricole degli Stati Uniti), la situazione adesso rischia di apparire 'impossibile'.

Come anche era apparso chiaro nello studio Wageningen, ancora prima delle impennate dei prezzi del caro energia e della crisi del grano:

