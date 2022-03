Pac, De Castro: Europa si impegni a a dipendere meno dai paesi esterni. Pac non ha impatto sulla produzione

"Viviamo la drammatica invasione dell'Ucraina, che porta scompensi produttivi e logistici. Le valutazione di impatto riguardano la Farm to Fork e non la Pac, che non ha impatto sulla produzione. Nel settennio ci sono le stesse risorse della precedente. Il calo è legato all'effetto redistributivo: chi prendeva molte migliaia di euro per ettaro ne prenderà meno, ma è una considerazione solo italiana. L'Europa è dipendente dalle importazioni e che aumentato negli ultimi anni, come la soia, l'olio di semi e il mais. Questa dipendenza è rischiosa e la guerra lo ha messo in luce. L'Europa deve impegnarsi per dipendere meno dai paesi esterni, ma possiamo fare tanto attraverso l'innovazione, genetica e meccanica per esempio, così da spingere sulla produzione attraverso un aumento delle superfici irrigue nel nostro paese. Gli strumenti ci sono, come i piccoli passi fatti con la riserva strategica. Va però ricordato che l'Italia è un contributore netto e questo ci deve far riflettere come sia meglio pensare ad una soluzione interna. L'Italia ha un problema di costi energetici. Intanto spendiamo subito i 50 milioni della riserva di crisi, che diventeranno 150 milioni e saranno immediati, nei prossimi mesi. Se poi ci sarà la disponibilità dello stato italiano, si potranno mettere in moto ulteriori aiuti".

Così Paolo De Castro, Europarlamentare e componente della commissione Agri, nel corso del convegno organizzato da Eunews sulla Pac e il futuro dell’agroalimentare europeo.