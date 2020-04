PAC, DE CASTRO: UE STA CAPENDO IMPORTANZA DI NON TAGLIARE FONDI. DA FLESSIBILITÀ PSR 1,3 MLD

“Le misure all’interno del regolamento transitorio che abbiamo votato in comagri adesso andranno direttamente in plenaria, e dubito che ci saranno cambiamenti. Il regolamento transitorio va così a dare certezza giuridica sulla gestione della politica agricola fino a dicembre 2022. Per cui la nuova pac inizierà il primo gennaio 2023” dichiara Paolo De Castro, vice presidente della commissione agricoltura del parlamento europeo.

“In questi due anni andremo avanti con le risorse che saranno approvate a breve entro l’estate. Questo significa avere dal primo gennaio 2021 le nuove risorse che probabilmente non saranno molto diverse dall’attuale perché il Covid sta facendo capire a tutti l’importanza del settore agroalimentare, sarebbe un delitto fare dei tagli. Ci aspettiamo perciò una pac finanziata alla pari o con un taglio minimo” aggiunge.

Una importante novità riguarda la gestione degli strumenti del rischio, abbiamo esteso quella riduzione del danno dal 30 al 20% allargando la platea dei beneficiari.Importante anche il recupero dei diritti di impianto perché riguarda un pacchetto di migliaia di ettari che altrimenti avremmo perso e potrebbe essere una risposta alla situazione drammatica che vive la Puglia.Unica norma che invece non è passata è stata quella per semplificare la trasformazione dei consorzi di tutela in Op” prosegue De Castro.

“Altro ragionamento invece riguarda le misure di mercato e devo dire che sono molto buoni questi undici atti, di cui nove di implementazione e tre delegati. Ci sono tante cose da correggere per il settore ortofrutticolo e per quello del vino, oltre al fatto che sono stati esclusi alcuni comparti come quello dei vitelli o l’ammasso privato nei suini. Non c’è ancora piena consapevolezza a Bruxelles che questa crisi va ad intaccare una parte importante del mercato, perché l’Horeca non è una questione piccola e riguarda un quarto del mercato ed il Made in Italy sta soffrendo ancora di più perché noi siamo forti nel food service” sottolinea.

“Importante inoltre è la flessibilità dei piani di sviluppo rurale per fare una iniezione di liquidità agli agricoltori. Ricordo che tra fondi non impegnati e fondi comunitari abbiamo a disposizione un pacchetto di 1,3 miliardi per dare ristoro immediato ai settori più colpiti.

Sulla manodopera essendo stato tra i precursori del voucher non posso che essere d’accordo ma in questo momento c’è bisogno anche di flessibilità. L’Europa ha fatto green deal ma i paesi non lo rispettano, perché abbiamo blocchi di lavoratori fermi alle frontiere e che non riescono ad arrivare. C’è un problema sul mancato rispetto delle regole di libera circolazione dei lavoratori e servono anche regole di flessibilità sulla quarantena di questi lavoratori” conclude De Castro.

-RIPRODUZIONE RISERVATA-