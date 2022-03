Pac, Dorfmann: Ci sia equilibrio tra produzione e sostenibilità. Ricerca e innovazione fondamentali per sicurezza alimentare

“Siamo in una situazione congiunturale difficilissima, dire però che la guerra e questo scenario debba influenzare la Pac dei prossimi dieci anni non è corretto.

Tutti i settori hanno costi di produzione alti ma alcuni comparti, come quello arativo, avranno ricavi anche più alti. Quelli che soffrono veramente sono gli allevamenti che hanno costo più alto di fertilizzanti, energia e mangimi. Bisogna vedere gli scenari anche lungo periodo e nelle loro specificità per non commettere errori.”

Così Herbert Dorfmann, Eurodeputato, componente della Commissione AGRI nel corso del convegno organizzato da Eunews sulla Pac e il futuro dell’agroalimentare europeo.

“Gestione di crisi, dobbiamo migliorare ancora su questo tema, anche se l’Italia è all’avanguardia nei sistemi di gestione di crisi. L’idea di prendere il 3% dal primo pilastro e metterlo sulla gestione della crisi è un progetto nostro, italiano, e che abbiamo voluto per tutta l’Ue. Ci dobbiamo allontanare dal pagamento ciclico e andare verso il pagamento aciclico, cioè avere soldi a disposizione quando siamo in una situazione davvero difficile come adesso.

Nel parlamento Ue ed anche tante Ong hanno fatto finta che il tema della sicurezza alimentare non esistesse, invece era un elemento fondamentale che ho sempre ricordato. È sbagliato anche dire che la sostenibilità non è più importante, dobbiamo lavorare affinché produttività e sostenibilità non siano in antitesi. La Pac deve premiare l’innovazione, una sostenibilità moderna che si muova sui binari della scienza e della ricerca. Altrimenti investiremo milioni senza aiutare i settori a renderli competitivi.”