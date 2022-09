Pac e aiuti agli Stati membri: Tribunale Ue respinge ricorso Francia contro rettifica finanziaria della Commissione di 46 milioni di euro

Nel 2016 le autorità francesi hanno notificato alla Commissione europea una misura di sostegno accoppiato per il settore delle colture proteiche. Le superfici ammissibili a tale sostegno erano quelle coltivate a leguminose da foraggio puri, miste tra loro o miste ad altre specie, come le graminacee, se le leguminose erano predominanti.

A seguito di un'indagine avviata, la Commissione ha riscontrato che le condizioni di ammissibilità a tale sostegno non erano conformi al diritto dell'UE. A suo avviso, poiché le graminacee non sono menzionate nell'elenco dei settori e delle produzioni ammissibili, previsto dall'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 1307/2013 1, i miscugli di leguminose con graminacee non potrebbero beneficiare del sostegno accoppiato. Pertanto, con la sua decisione di esecuzione (UE) 2021/988 2 ("la decisione impugnata"), la Commissione ha escluso dal finanziamento dell'UE un importo di EUR 45.869.990,19 corrispondente alla spesa sostenuta dalla Francia nell'ambito del sostegno accoppiato facoltativo per la produzione di legumi da foraggio, relativo all'anno di domanda 2017.

Adito dalla Francia, il Tribunale respinge il ricorso di annullamento proposto avverso la decisione impugnata. In tale contesto interpreta, per la prima volta, le disposizioni del regolamento n. 1307/2013 e del regolamento n. 639/2014 3 che riguardano i settori e le produzioni ammissibili al sostegno accoppiato volontario.

La valutazione della Corte

Sulla base di un'interpretazione letterale, contestuale e finalizzata dell'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento 1307/2013, il Tribunale ha risposto negativamente alla questione se le miscele tra prodotti agricoli rientranti in uno dei settori o una delle produzioni elencate in tale articolo, come i legumi, e prodotti agricoli che non rientrano in esso, come come graminacee, sono ammissibili al sostegno accoppiato. In tal modo, respinge l'interpretazione estensiva dei settori e delle produzioni ammissibili sostenuta dalla Francia.

Pertanto, in primo luogo, la Corte rileva che l'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 1307/2013 stabilisce un elenco esaustivo dei settori e dei prodotti ammissibili al sostegno accoppiato e non menziona le miscele tra prodotti rientranti nei settori o produzioni espressamente richiamati in questo elenco e prodotti che non rientrano nei suddetti settori o produzioni.

In secondo luogo, da una lettura congiunta delle disposizioni dell'articolo 52 del regolamento n. 1307/2013 e dell'articolo 52 del regolamento n. 639/2014, il legislatore ha inteso limitare la capacità degli Stati membri di concedere un sostegno accoppiato stabilendo condizioni cumulative che limitare notevolmente la cerchia dei beneficiari ammissibili e la sua portata materiale. Inoltre, il sostegno accoppiato costituisce un regime di aiuti in deroga agli altri regimi di aiuto disciplinati dal regolamento n. 1307/2013, per cui le sue condizioni di applicazione devono essere interpretate restrittivamente.

In terzo luogo, il Tribunale rileva che lo scopo del sostegno accoppiato non è sostenere la produzione agricola in generale o misure aventi effetti benefici sull'ambiente, ma piuttosto la produzione relativa a determinati settori agricoli o determinati tipi di produzione specifici che si trovano in difficoltà. Pertanto, anche supponendo che, come sostiene la Francia, i legumi presentino vantaggi per l'ambiente, tale circostanza non consente di stabilire che l'obiettivo di sostenere la produzione di leguminose da foraggio sarebbe effettivamente perseguito dal sostegno accoppiato concesso ai miscugli di legumi ed erbe.

Infine, la Corte respinge l'interpretazione proposta dalla Francia secondo la quale le pratiche attuali e consolidate in uno Stato membro devono essere prese in considerazione ai fini della definizione di un "settore agricolo", ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2, del Regolamento n. 1307/2013. Una siffatta interpretazione non garantisce, in particolare, certezza del diritto e un'interpretazione uniforme, all'interno dell'Unione, delle disposizioni relative al sostegno accoppiato. Pertanto, si ritiene incompatibile con i requisiti di chiarezza e prevedibilità della norma giuridica applicabile. Pertanto, anche supponendo che i miscugli di legumi ed erbe costituiscano una pratica corrente e consolidata in Francia nel settore delle "colture proteiche", essi non rientrano in tale settore, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del regolamento n. 1307 /2013.

Di seguito AGRICOLAE pubblica i documenti relativi.

Ricorso proposto il 6 agosto 2021 – Francia / Commissione (Causa T-475/21):

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=246674&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=333837

Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) 21 settembre 2022:

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=266002&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=333837