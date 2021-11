Pac, ecco la bozza Mipaaf: da 7 a 6 ecoschemi. Maretta tra regioni per controproposta Veneto

Pronta dal Mipaaf l'ultima bozza della Pac che fa passare gli ecoschemi da sette a sei.

L’Italia - si legge - è intenzionata a rafforzare il ruolo strategico del settore agricolo, alimentare e forestale nell’ambito del complessivo sistema economico nazionale e nel contesto europeo e internazionale, partendo dai territori in cui si concentrano tali attività.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica la bozza fella Pac elaborata dagli uffici del Mipaaf:

bozza-strategia-pac-17-11-2021.pdf

La PAC 2023-2027 non può prescindere dagli obiettivi fondanti l’azione in materia agricola dell’Unione Europea sanciti dall’articolo 39 del TFUE che giova qui in premessa richiamare:

- incrementare la produttività dell'agricoltura, sviluppando il progresso tecnico e assicurando un impiego ottimale dei fattori di produzione, in particolare della manodopera;

- assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola;

- stabilizzare i mercati;

- garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;

- assicurare prezzi ragionevoli ai consumatori.

Accanto a una strategia di intervento orientata in maniera incisiva verso il perseguimento di questi obiettivi prioritari, sempre attuali, è necessario promuovere un nuovo corso dove sostenibilità e inclusività siano leve di competitività a livello settoriale e territoriale. Per fare ciò, occorre trasformare in valore:

- le opportunità che possono derivare dalla transizione ecologica e digitale, valorizzando la bioeconomia, l’economia circolare, l’uso a cascata dei prodotti legnosi, la riduzione degli sprechi alimentari e l’agroecologia, anche promuovendo la digitalizzazione dei processi produttivi;

- la progressiva riduzione della pressione esercitata dalle attività agrosilvopastorali sul capitale naturale (acqua, aria, suolo, biodiversità), sul paesaggio e sul clima;

- i servizi ecosistemici garantiti dalle attività agro-forestali, dalle filiere agro-alimentari, forestali e in generale dalle zone rurali;

- la semplificazione e l’armonizzazione dei diversi schemi di produzione a basso impiego di input, da comunicare correttamente al consumatore finale.

È opportuno che le scelte di politica agricola, alimentare e forestale siano orientate e integrate tra loro, nonché siano capaci di interpretare in chiave innovativa, ecologica e inclusiva le principali necessità di sostegno che questa transizione richiede. Le sfide da perseguire devono quindi considerare le necessità di:

1) potenziare la competitività del sistema in ottica sostenibile, favorendo l’organizzazione delle filiere e rafforzando le connessioni fra produttori e consumatori, investendo sulla protezione dei redditi degli imprenditori agricoli e forestali e sull’integrazione dei settori verso un’economia realmente circolare, anche ampliando il perimetro operativo delle filiere a nuovi ambiti economici;

2) migliorare le performance climatiche e ambientali dei sistemi produttivi, assistendo gli operatori del settore verso una gestione sostenibile del capitale naturale, recuperando o salvaguardando i paesaggi agrosilvopastorali secondo un equilibrio ecologico e tutelando gli habitat naturali e gli ecosistemi agricoli e forestali;

3) rafforzare la resilienza e la vitalità dei territori rurali, generando occasioni di nuova imprenditoria basate sul consolidamento del patrimonio naturale e sociale, creando le condizioni per migliorare l’attrattività e l’inclusività delle zone marginali;

4) promuovere il lavoro agricolo e forestale di qualità e la sicurezza sui posti di lavoro al fine di garantire la tutela dei diritti dei lavoratori, fornendo anche gli strumenti che assicurino l’equità nei contratti e condizioni per l’emersione e la regolarizzazione di lavoratori;

5) rafforzare la capacità di attivare scambi di conoscenza e innovazioni, accrescendo la consapevolezza collettiva e istituzionale sulle implicazioni legate alla sostenibilità dei sistemi agroalimentari e favorendo la partecipazione attiva degli operatori e dei cittadini;

6) efficientare il sistema di governance, rafforzare le strutture di gestione amministrative a livello nazionale e regionale, costruire un quadro regolamentare semplice e adeguato alle nuove sfide e alle nuove esigenze.

La PAC 2023-2027 è lo strumento fondamentale per il raggiungimento di questi importanti obiettivi Paese, che sono del tutto coerenti con i nove obiettivi specifici della PAC e con l’obiettivo trasversale teso alla modernizzazione del settore promuovendo e condividendo conoscenza, innovazione e digitalizzazione in agricoltura. Tuttavia, la sola PAC non è sufficiente per affrontare le sfide sopra delineate e andranno cercate tutte le possibili sinergie con gli altri strumenti esistenti, come già in parte realizzato con il Piano nazionale di ripresa e resilienza e con il Fondo Complementare.

Ad inizio settimana la Regione Veneto che coordina il tavolo di tutte le regioni e le province autonome italiane sulle questioni agricole ha elaborato una bozza di documento di posizione da discutere, approvare e trasmettere al ministro Patuanelli.

Il documento è importante perché contiene le proposte delle regioni e province autonome sulla riforma PAC e quindi indirizza le scelte politiche nazionali e va ad incidere sul futuro dell'agricoltura nazionale.

Sono in ballo oltre 7 miliardi di euro l'anno e utilizzarli in una maniera piuttosto che in un'altra cambia il destino del settore.

C'è un problema che - a quanto risulta ad AGRICOLAE - è stato sollevato da molte regioni italiane: il documento è troppo veneto centrico e privilegia in modo evidente ed eccessivo gli interessi della tenuta da carne.

Le reazioni sono state vivaci e le critiche numerose.

Il nodo conteso è come assegnare i pagamenti diretti disaccoppiati. Due lescuole di pensiero: chi vuole mantenere i titoli e chi invece ne chiede l'abolizione.

Inoltre le distanze sono profonde anche sulle questioni degli aiuti accoppiati e del regime ecologico che è la grande novità della PAC.