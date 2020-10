Pac, Fai Cisl: Passo positivo su condizionalita sociali

Lo scrive sulla pagina Facebook della Fai Cisl il segretario generale Onofrio Rota in riferimento all'accordo raggiunto dagli Stati membri sulla nuova PAC. L’intesa andrà negoziata in trilogo tra Consiglio, Commissione e Parlamento europeo, ma intanto il sindacato valuta positivamente il voto di oggi: “Sono anni che ci battiamo unitariamente assieme all'Effat, il sindacato agroalimentare europeo, per contribuire a un'agricoltura più equa, sensibile ai bisogni dei dieci milioni di braccianti che ogni giorno garantiscono il cibo in tutta Europa”, scrive Rota. “È paradossale che finora siano state previste tutele per il benessere animale e ambientale e non per la dignità dei lavoratori. È davvero un primo passo importante il voto di oggi, che dà nuove speranze alle tante battaglie condotte da Fai Flai e Uila. Non meno importanti, inoltre, le disposizioni volte ad allineare la PAC alla sfida dei cambiamenti climatici e della sostenibilità”.

