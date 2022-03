Pac, Postorino (Confagricoltura): evidente che nuova Pac avrebbe impoverito gli agricoltori, messe sul campo misure troppo emergenziali e poco strutturali

"Era evidente che questa riforma avrebbe impoverito gli agricoltori e lo avevo detto in anticipo con l'impoverimento in termini di titoli e l'organizzazione sul terreno. Si tratta di una spallata alla produttività agricola, noi oggi produciamo sempre di meno e la guerra ha fatto poi da detonatore dopo anni di minore produzione nel settore cerealicolo. Oggi aggiungiamo la carenza e il costo energetico. Bisognerebbe andare oltre la Pac, perché non otterremo risultati adeguati. Anche la riserve di crisi e l'incentivazione alla coltivazione non sono iniziative sufficienti, troppo emergenziali e poco strutturali. Dobbiamo riflettere sul domani. Oggi alcune coltivazioni potrebbero non realizzarsi, perché il costo dell'investimento è eccessivo per alcuni agricoltori e gli interventi del governo daranno solo un po' di fiato, spalmando però il debito su più anni. Poi ci sono tutti gli altri settori che subiscono una lievitazione dei costi delle materie prime, come il settore degli allevamenti, ma non solo: anche l'ortifrutticolo sta valutando se ad esempio produrre pomodoro o mais. L'intervento prioritario è la sburocratizzazione della politica agricola, poi iniziare a tagliare i segmenti in funzione degli obiettivi, come l'approvvigionamento e lo stoccaggio. La globalizzazione così selvaggia ha creato problemi proprio alle fasce deboli".

Così Francesco Postorino, DG di Confagricoltura, nel corso del convegno organizzato da Eunews sulla Pac e il futuro dell’agroalimentare europeo.