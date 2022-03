Pac, Gallinella: Puntare su ricerca e innovazione per aumentare produttività e contrastare cambiamenti climatici

"Oggi con la crisi geopolitica c’è uno sconvolgimento che non ci aspettavamo. Si è creata una paura nel mondo e si sta rimettendo in discussione anche l’impianto della pac, dicendo che dobbiamo produrre di più. La questione ambientale però rimane, il suolo e il clima sono sempre temi centrali e dobbiamo fare scelte moderate e ragionate. Se vediamo la produttività in italia, nonostante il calo della superficie, questa è cresciuta fino agli anni duemila per poi calare. Adesso dovremo pensare a come produrre di più ma tenendo conto di quanto detto. Non basterà soltanto aumentare le superfici, quello che possiamo invece fare è puntare sulle innovazioni e la ricerca per aumentare le produzioni e contrastare anche i cambiamenti climatici, la siccità e le varie malattie.

Rimettere in discussione l’impianto della pac è complicato però possiamo sistemare qualcosa al suo interno.”

Così Filippo Gallinella, Presidente della Commissione Agricoltura Camera nel corso del convegno organizzato da Eunews sulla Pac e il futuro dell’agroalimentare europeo.