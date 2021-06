Pac, Giarrusso (M5s): bene su caporalato, su ambiente e sud si deve fare di più

“Il Consiglio Agricoltura e pesca ha trovato l’accordo sulla PAC, uno dei capitoli più importanti delle politiche dell’Unione europea. Siamo soddisfatti in particolare che sia stata confermata dal negoziato europeo una delle storiche battaglie del Movimento 5 Stelle, quella della lotta al caporalato. Grazie al principio della condizionalità sociale, che era stato approvato al Parlamento europeo grazie al voto decisivo del Movimento 5 Stelle, dal 2025 i pagamenti diretti o i premi annuali che provengono dai fondi europei verranno azzerato per chi non rispetta i contratti collettivi, la legislazione sociale e il diritto del lavoro a livello nazionale e internazionale. Insomma, lotta dura contro la vergognosa piaga del caporalato, causa anche di morte per moltissimi braccianti agricoli. Sulla sostenibilità ambientale invece si poteva fare di più confermando la posizione ancora più ambiziosa del Parlamento europeo, ma sapevamo che i Paesi dell’est avrebbero fatto blocco. Siamo certi adesso che il Ministro dell’Agricoltura Stefano Patuanelli lavorerà al meglio per approvare un piano strategico nazionale che sia coerente con gli obiettivi della PAC e che tenga conto le esigenze dei nostri agricoltori, e che riduca una volta per tutte le diseguaglianze nel recepimento dei contributi fra le diverse regioni italiane, che finora ha penalizzato il sud”, così in una nota Dino Giarrusso, europarlamentare del Movimento 5 Stelle.

