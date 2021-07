Pac, il punto sulla riforma in Comagri Senato. Patuanelli: Raggiunti obiettivi, tranne semplificazione. Bene condizionalità sociale. Risorse superiori a settennato precedente

“Elemento centrale della Pac sarà il Piano strategico nazionale, ed entro il 31 dicembre dovremo formalizzare il nostro Psn per inviarlo in Europa.

Si è raggiunto un accordo politico rispetto i tre regolamenti che la riforma Pac post 2020 propone, cioè il regolamento sui piani strategici, il regolamento sulla funzionamento della Pac e le modiche al regolamento sull’Ocm unica. Non sono ancora disponibili i testi definitivi e questa è una prima difficoltà, perché è evidente che le scelte del piano strategico dipendono dalla forma con cui vengono scritte sul piano giuridico le norme. L’intesa politica raggiunta tra Consiglio, Parlamento e Commissione ha comunque un valore, frutto di complesse trattative, specialmente sulle tematiche del verde e della condizionalità sociale”.

Così in audizione, in videoconferenza in Comagri Senato, il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, sugli obiettivi nazionali nel quadro della riforma della Politica Agricola Comune (PAC).

“È stato un processo negoziale lungo. Abbiamo raggiunto un compromesso che tiene conto delle differenze che ci sono tra Consiglio, Parlamento e Commissione con rinunce e passi in avanti da parte di tutti.

L’agricoltura ha caratteristiche che mutano di paese in paese e uno degli elementi centrali è stata proprio la richiesta della maggiore flessibilità possibile. La nuova Pac fissa degli obiettivi e dei target, ma garantisce la possibilità di utilizzare diversi strumenti agli Stati membri. Questo perché le condizioni di partenza di ciascun sistema agroalimentare è diverso tra paese e paese, non può dunque esistere uno strumento unico” prosegue.

“Non esiste un accordo perfetto ma i macro obiettivi di questa riforma sono stati raggiunti.

Uno degli obiettivi non raggiunto è però quello della semplificazione della Pac. Continueranno ad esserci dinamiche ancora troppo burocratiche e piene di adempimenti per gli agricoltori. Su questo piano qualcosa potremo fare a livello nazionale, ma avrei preferito un accordo più ampio sul tema della semplificazione.

Sono state fatte polemiche su alcuni tagli alle risorse. Parliamo comunque di oltre 40 mld di euro di risorse europee per il settennato della Pac, più 11 mld di cofinanziamento nazionale” sottolinea Patuanelli.

“Nello specifico:

Per i pagamenti diretti l’Italia riceve 3,6 mld all’anno, per un complessivo di 25,4 mld euro.

Su Ocm vino 323,9 mln all’anno, Ocm miele 5,2 mln all’anno, Ocm olio d’oliva 34,6 mln all’anno, Ocm ortofrutta 250 mln all’anno.

Su sviluppo rurale il 2020 si chiude ad 1,6 mld euro, più 269 mln per risorse Next generation Ue non co finanziate. Invece 1,3 mld dal 2021 in poi, con 641 mln di next generation ue non cofinanziato. Tutto questo per un totale di 9,7 mld di sviluppo rurale e 910 mln di next generation Ue. Oltre poi il co finanziamento che vale appunto 11 mld euro.

C’è sicuramente una riduzione complessiva delle risorse sulla Pac, che incidono oggettivamente anche sul nostro paese, ma se aggiungiamo le risorse specifiche per l’agricoltura contenute nel Pnrr la somma complessiva diventa superiore al settennato precedente. Nel Pnrr ci sono infatti circa 5 mld di progetti legati esclusivamente al mondo alimentare, e riguardano la meccanizzazione, la logistica, i contratti di filiera, l’agri solare e i bacini irrigui. In più ci sono circa 3 mld euro destinati alle agro energie. Inoltre ci sono molte progettualità orizzontali del Pnrr, come il 4.0 sul quale spero che gli agricoltori italiani investiranno. Ci sono poi risorse sull’economia circolare e le comunità energetiche. In tal modo il monte economico disponibile per il settennato è di gran lunga superiore alle risorse destinate all’agricoltura nel settennato precedente” evidenzia il ministro.

“L’agricoltura è un settore trainante dell’economia italiana, che produce reddito ed eccellenze a livello mondiale, rappresentando anche valori immateriali come la cultura, il radicamento al territorio o i servizi ecosistemici a beneficio della comunità. La nuova Pac sarà una leva di sviluppo fondamentale, dovrà fornire al settore quegli strumenti per consentire maggiore competitività sui mercati internazionali e proseguire sul processo di transizione ecologica.

Una grande conquista è aver ottenuto la condizionalità sociale. Starà a noi applicarla nel modo corretto, senza incrementare la burocrazia e gli adempimenti degli agricoltori. È però essenziale garantire che chi riceve finanziamenti assicuri diritti ai lavoratori e lavoro sano, di qualità e retribuito nel modo corretto ai propri dipendenti.

Altro elemento fondamentale è la questione dei titoli. La nuova Pac prevede una convergenza nei titoli, il cui valore dovrà raggiungere almeno l’85% del livello medio nazionale dei pagamenti diretti entro il 2026. Stiamo ragionando su come intersecare alcuni elementi che riguardano i titoli. Una analisi di impatto rispetto l’abbandono totale dei titoli va però fatta.

Mi piace ricordare poi che abbiamo mantenuto la destinazione del 3% dei pagamenti diretti ai giovani agricoltori, per favorire il ricambio generazionale. Sostenere i giovani è una delle priorità assolute se vogliamo accompagnare il processo di innovazione tecnologica del comparto agroalimentare”.