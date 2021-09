Pac, Mipaaf convoca tavolo Partenariato: da Federalimentare alla Lipu, Lav e Greenpeace ecco i 132 partecipanti in collegamento. Il decreto

Da Federalimentare a Coldiretti, da Legambiente ed Europarc a Confagricoltura. Poi ancora Confartigianato, Confcommercio, Conaf, Fedagri fino a GreenPeace, Lipu, Italia Nostra, Wwf e Lipu. Fino ad arrivare ad Assocarta.

Saranno 132 i rappresentati collegati in diretta streaming il prossimo 8 settembre per il Tavolo di Partenariato nazionale istituito dal Mipaaf per parlare dell'attuazione della Pac post 2020.

Il Tavolo - che si riunisce almeno una volta l’anno ed è convocato su iniziativa del Presidente - è deputato ad essere il luogo di confronto e discussione sugli elementi strategici, tecnici e operativi, propedeutici alla definizione del Piano Strategico Nazionale. In particolare esamina gli aspetti che influiscono sull’efficacia ed efficienza del Programma Strategico Nazionale, comprese le conclusioni delle valutazioni; viene informato sull’avanzamento amministrativo, finanziario e fisico del Programma Strategico Nazionale; può formulare osservazioni in merito all’attuazione e alla valutazione del Programma Strategico Nazionale; esamina le attività e i prodotti relativi al piano di valutazione del Programma Strategico Nazionale.

Le convocazioni e l’ordine del giorno provvisorio delle riunioni del Tavolo sono trasmessi a tutti i componenti almeno dieci giorni lavorativi prima della riunione. In funzione degli argomenti all’ordine del giorno, le riunioni del Tavolo possono svolgersi con la presenza dei soli soggetti con competenza pertinente.

All’ordine del giorno tra i temi che saranno affrontati nella riunione dai 132 partecipanti figurano:

1. Condivisione fabbisogni e priorità di intervento

2. Architettura verde

3. Varie ed eventuali.

La riunione, che si svolgerà in video conferenza, sarà presieduta dal Ministro Sen. Stefano Patuanelli.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica il decreto Mipaaf di istituzione del Tavolo e la convocazione:

MIPAAF-2021-0360279-DECRETO ISTITUZIONE TAVOLO PARTENARIATO PSN

MIPAAF-2021-CONVOCAZIONE TAVOLO PARTENARIATO 8-09-2021

Qui di seguito la lista dei partecipanti invitati dal Mipaaf:

1. Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (Presidente);

2. Ufficio di Gabinetto;

3. Segreteria Tecnica del Ministro;

4. Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;

5. Direttore generale dello sviluppo rurale (o un suo delegato), con funzioni di Segreteria;

6. Direttore generale delle politiche internazionali e dell’Unione europea (o un suo delegato);

7. Direttore generale dell’economia montana e delle foreste (o un suo delegato);

8. Direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica (o un suo delegato);

9. Direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura (o un suo delegato);

10. un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la coesione;

11. un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità;

12. un rappresentante del Ministero dell’Economia e delle Finanze – IGRUE;

13. un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

14. un rappresentante del Ministero della transizione ecologica;

15. un rappresentante del Ministero dell’università e della ricerca;

16. un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

17. un rappresentante del Ministero della salute;

18. un rappresentante del Ministero dell’interno – Dipartimento della protezione civile;

19. n. 21 (ventuno) rappresentanti delle Regioni e Province autonome;

20. un rappresentante della Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – AGEA (area coordinamento);

21. un rappresentante per ciascuno degli Organismi Pagatori;

22. un rappresentante di Agecontrol;

23. un rappresentante della Agenzia per la Coesione;

24. un rappresentante della Associazione Nazionale Comuni Italiani – ANCI;

25. un rappresentante della Unione Nazionale Comunità ed Enti Montani – UNCEM;

26. un rappresentante del Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria – CREA;

27. un rappresentante dell’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare – ISMEA;

28. un rappresentante dell’Ente nazionale Risi (ENR);

29. un rappresentante del Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo dell’Agricoltura – SIN;

30. un rappresentante dell’Istituto superiore per la protezione dell’ambiente (ISPRA).

B. Partenariato socioeconomico

Associazioni nazionali

1. un rappresentante della Confederazione Italiana Agricoltori;

2. un rappresentante della Coldiretti;

3. un rappresentante della Confagricoltura;

4. un rappresentante della Copagri;

5. un rappresentante di Lega Cooperative;

6. un rappresentante di AGCI;

7. un rappresentante di UNCI;

8. un rappresentante di UNICOOP;

9. un rappresentante di UECOOP;

10. un rappresentante di ALLEANZA COOPERATIVE AGROALIMENTARE;

11. un rappresentante di Confcooperative;

12. un rappresentante della CONFINDUSTRIA- FEDERALIMENTARE;

13. un rappresentante di CONFARTIGIANATO;

14. un rappresentante di CONFCOMMERCIO;

15. un rappresentante di UNIONCAMERE;

16. un rappresentante della Associazione Bancaria Italiana – ABI;

17. un rappresentante di ANBI;

18. un rappresentante di ANIA;

19. un rappresentante di ASNACODI;

20. un rappresentante di IVASS;

21. un rappresentante di CONFPROFESSIONI;

22. un rappresentante di ACCREDIA;

23. un rappresentante per ciascuna autorità di distretto idrografico;

24. un rappresentante di AIEL;

25. un rappresentante di CONAIBO;

26. un rappresentante di ASSOCARTA;

27. un rappresentante di CONAF;

28. un rappresentante di IZSAM G. Caporale;

29. un rappresentante di ANPA;

30. un rappresentante della CONFEURO;

31. un rappresentante della AGROCEPI;

32. un rappresentante di ASSOGAL;

33. un rappresentante di AIIPA;

34. un rappresentante di FEDERLEGNO Arredo;

35. un rappresentante di FEDERFORESTE;

36. un rappresentante di AIEL;

37. un rappresentante di FIPER;

38. un rappresentante di CONAIBO;

39. un rappresentante di Foresta Modello;

40. un rappresentante di Società italiana SISEF;

41. un rappresentante di ASSOCARTA;

42. un rappresentante di ASSOLEADER;

43. un rappresentante di ASSOSEMENTI;

44. un rappresentante di FEDERCHIMICA;

45. un rappresentante di FEDERDISTRIBUZIONE;

46. un rappresentante di FEDERUNACOMA;

47. un rappresentante dell’Ordine degli AGROTECNICI;

48. un rappresentante dell’Ordine dei PERITI AGRARI;

49. un rappresentante di Confederazione agromeccanici e Agricoltori italiani (CAI);

50. un rappresentante di Unione nazionale contoterzisti Agromeccanici e Industriali;

51. un rappresentante di Confederazione italiana liberi agricoltori;

52. un rappresentante di Unione coltivatori Italiani (UCI);

53. un rappresentante di TERRAVIVA;

54. un rappresentante di FEDERBIO;

55. un rappresentante di AIAB;

56. un rappresentante di ASSOCIAZIONE NAZIONALE BIOAGRICOLTURA SOCIALE;

57. un rappresentante di FILIERA ITALIA;

58. un rappresentante di FEDERCEPICOSTRUZIONI;

59. un rappresentante di ASSOCIAZIONE TERRA;

60. un rappresentante di ASSOCIAZIONE RURALE ITALIANA;

61. un rappresentante di ACLI TERRA;

62. un rappresentante di CAMBIAMO AGRICOLTURA;

63. un rappresentante di FATTORIE SOCIALI;

64. un rappresentante di TERRA! Onlus APS;

65. un rappresentante di CIB-Consorzio Italiano Biogas e Gassificazione.

Associazioni ambientaliste

66. un rappresentante di LEGAMBIENTE;

67. un rappresentante di LIPU;

68. un rappresentante di WWF Italia;

69. un rappresentante di ITALIA NOSTRA;

70. un rappresentante di SLOW FOOD ITALIA;

71. un rappresentante di ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI;

72. un rappresentante di FONDO AMBIENTE ITALIANO (FAI);

73. un rappresentante di CIWF Italia onlus;

74. un rappresentante di FEDERPARCHI;

75. un rappresentante di GREENPEACE;

76. un rappresentante di LAV;

77. un rappresentante di ANIMAL EQUALITY;

78. un rappresentante di EUROPARC.

Organizzazioni sindacali

79. un rappresentante di CGIL;

80. un rappresentante di CISL;

81. un rappresentante di UIL;

82. un rappresentante di CONFSAL;

83. un rappresentante di UGL;

84. un rappresentante di USB;

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Associazioni di consumatori

85. un rappresentante di ADICONSUM;

86. un rappresentante di CODACONS;

87. un rappresentante di MOVIMENTO CONSUMATORI;

88. un rappresentante di UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI;

89. un rappresentante di ACLI – Legaconsumatori.

Associazioni di settore

90. un rappresentante di ITALIA ORTOFRUTTA;

91. un rappresentante di UNAPROA;

92. un rappresentante di FRUITIMPRESE;

93. un rappresentante di ITALMERCATI;

94. un rappresentante di UNAPA;

95. un rappresentante di UNAPROL;

96. un rappresentante di UNAPOL;

97. un rappresentante di ITALIA OLIVICOLA;

98. un rappresentante di ASSITOL;

99. un rappresentante di FEDEROLIO;

100. un rappresentante di AIFO;

101. un rappresentante di ASSOFRANTOI;

102. un rappresentante di CEQ;

103. un rappresentante di FOI;

104. un rappresentante di ASSODISTIL;

105. un rappresentante di ASSOENOLOGI;

106. un rappresentante di CERVIM;

107. un rappresentante di FEDERDOC;

108. un rappresentante di FEDERVINI;

109. un rappresentante di FIVI;

110. un rappresentante di ISTITUTO VITE E VINO;

111. un rappresentante di UIV;

112. un rappresentante di ASSALZOO;

113. un rappresentante di ASSICA;

114. un rappresentante di ASSOCARNI;

115. un rappresentante di AIA;

116. un rappresentante di UNICEB;

117. un rappresentante di ASSOAVI;

118. un rappresentante di UNAITALIA;

119. un rappresentante di ASSOLATTE;

120. un rappresentante di ASSOCASEARI;

121. un rappresentante di ITALMOPA;

122. un rappresentante di ASSOCIAZIONE EAZIONALE VIVAISTI ESPORTATORI (ANVE);

123. un rappresentante di ASSOCIAZIONE VIVAISTI ITALIANI;

124. un rappresentante di ASSOCIAZIONE MOLTIPLICATOIR ITALIANI VITICOLI (MIVA);

125. un rappresentante di ASSOCIAZIONI VIVAISTI VITICOLI Regione FVG;

126. un rappresentante di CIVI-ITALIA;

127. un rappresentante di OSSERVATORIO NAZIONALE MIELE;

128. un rappresentante di FEDERAZIONE APICOLTORI ITALIANI (FAI);

129. un rappresentante di UNAAPI;

130. un rappresentante di CONAPI;

131. un rappresentante di FEDAGRI;

132. un rappresentante di INTERCARNEITALIA.