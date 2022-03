Pac, Monteleone (CREA): Pac coperta corta in termini finanziari, ma ci costringe ad un cambiamento a cui dovremo rispondere

"In termini finanziari la Pac è una coperta corta. Pone sul tavolo diverse nuove sfide con risorse stabili, che forse non sono sufficienti a tutte le sfide che ci troviamo ad affrontare. Il PNRR deve essere letto su un piano integrato con la Politica Agricola Comunitaria. Il nuovo regolamento prevede strumenti vincolati, ma che vuole accompagnare il percorso. Un esempio è la zootecnia, dove l'intervento più rilevante è l'ecoschema sul benessere animale, che vale circa 1,8 miliardi di fondi comunitari, spostati dagli aiuti diretti. L'Italia ha fatto una scelta importante per favorire una trasformazione dell'uso del farmaco veterinario. La strategia nazionale ruota attorno alla transizione digitale: gli strumenti non devono essere vincoli per le imprese, ma servono a migliorarne la competitività. Le risorse del fotovoltaico e del biometano sono altrettanto importanti, ma va sottolineato la conferma degli aiuti accoppiati per 1 miliardi di euro, come il 3% dedicato le colture proteiche, per 350 milioni di euro.

La strategia nazionale è uno strumento di politica economica e dobbiamo essere capaci di leggerli in un certo modo. La Pac ci porta ad un cambiamento a cui dobbiamo essere capaci di rispondere. Il piano sarà approvato entro dicembre e presto riceveremo le prime osservazioni. In quel momento partirà un confronto pubblico con le parti e sarà fondamentale rafforzare la filiera".

Così Alessandro Monteleone, dirigente di ricerca del CREA-PB, nel corso del convegno organizzato da Eunews sulla Pac e il futuro dell’agroalimentare europeo.