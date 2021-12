Pac, Patuanelli: Tavolo di partenariato strumento fondamentale. Bene gestione del rischio, 650 mln euro a tutela agricoltori

“È un momento centrale questo per i nostri sistemi agroalimentari. Abbiamo una nuova Pac ma c’è ancora incertezza interpretativa su alcuni dettagli, e fin quando non c’è un quadro giuridico certo non è facile costruire un piano strategico. Le idee però sono chiare grazie anche a un dialogo fittissimo con tutti gli stakeholder del mondo agroalimentare perché abbiamo fatto un tavolo di partenariato amplissimo. Vogliamo arrivare al 31 dicembre a consegnare il nostro piano strategico.”

Così, in audizione con le Commissioni riunite di Senato e Camera, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, in merito al percorso di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e alla definizione del Piano strategico nazionale (PSN) nell'ambito della nuova politica agricola comune (PAC).

“La dotazione finanziare fino al 2027 per l’Italia è di oltre 50 mld euro, composto da 40 mld euro di quota unionale e ulteriore 11 mld euro di cofinanziamento nazionale e regionale. Gli importi sono distribuiti annualmente con 3,6 mld euro per i pagamenti diretti, 323 mln per Ocm vino e 250 mln euro per Ocm frutta. Poi 34,6 mln euro per Ocm olio d’oliva e 5,2 mln euro per Ocm miele.

Per quanto riguarda lo sviluppo rurale la dotazione totale del settennio per l’Italia è pari a 9,7 mld euro, a cui si aggiungono 910 mln euro dal fondo Next Generation Ue.

Il piano strategico è il documento centrale per l’attuazione della nuova Pac, fissa i target, stabilisce gli interventi e assegna le risorse. Gli obiettivi sono di sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del sistema agricolo Ue, migliorare la competizione delle aziende con un focus su ricerca, tecnologia e digitalizzazione. Assieme a questo la mitigazione dei cambiamenti climatici e la riduzione delle emissioni gas serra, promuovere l’energia sostenibile e migliorare e tutelare la biodiversità. Favorire l’inclusione sociale, sostenere i giovani agricoltori e promuovere la partecipazione delle donne” prosegue il ministro.

“La pubblicazione sulla gazzetta dei tre regolamenti sulla riforma Pac è prevista per il 6 dicembre, fino ad oggi abbiamo operato senza il testo definitivo.

Il processo di lavorazione del piano è proseguito nel contesto del tavolo di partenariato, uno strumento fondamentale per le esigenze del nostro settore e sviluppare un confronto trasparente. L’obiettivo comune del tavolo è di portare avanti un percorso condiviso con le organizzazioni professionali del mondo agricolo, con le istituzioni e la società civile. All’ultima riunione del 22 novembre hanno partecipato 282 rappresentanti ed oltre 350 utenti hanno seguito in streaming i lavori. Adesso, entro il 31 dicembre, dovremo inviare a Bruxelles un documento di programmazione il più completo possibile.

Dobbiamo individuare il numero di ecoschemi, la dotazione finanziaria degli ecoschemi, individuare i piani di sviluppo che avranno un quadro nazionale e non più totalmente regionalizzato. Dovremo individuare i settori destinatari dei pagamenti accoppiati ma alcuni elementi potranno essere affinati anche in seguito” sottolinea Patuanelli.

“Confrontandomi anche coi colleghi di altri paesi c’è perplessità sui tempi perché la pubblicazione dei regolamenti è avvenuta la scorsa settimana. È evidente che c’è un ritardo quindi, ciò nonostante consegneremo in tempo il nostro piano strategico.

Nel tavolo di partenariato ci sono approcci diversi, con anche posizioni critiche delle associazioni ambientaliste per alcune mancanze a loro vedere e chiedendo al governo una maggiore incisività nel processo di transizione ecologica dei sistemi agroalimentari.

Credo che la nuova Pac debba tenere l’equilibrio e deve rispondere alle posizioni ambientaliste, ma la Pac è un elemento di supporto ai produttori agricoli. Il sostegno deve essere fatto quindi verso il mantenimento delle produzioni agroalimentari, sempre compatibilmente e a tutela dell’ambiente” spiega il ministro.

“Alcune scelte del piano strategico sono già state fatte. Ricordo allora la possibilità di prelevare il 3% dal primo pilastro per la gestione del rischio, una posizione forte richiesta da me personalmente e dal nostro paese in tutte le interlocuzioni. Siamo stati lungimiranti vedendo gli effetti devastanti dei cambiamenti climatici sulle produzioni e sul reddito degli agricoltori.

Abbiamo potenziato gli strumenti di gestione del rischio con l’attivazione del nuovo fondo di mutualizzazione nazionale sulle emergenze catastrofali. Una misura di grande rilievo creata per intervenire a risarcimento dei danni subiti da tutti gli agricoltori fino a fine risorse, ammontanti a 350 mln euro l’anno. Attraverso poi le assicurazioni agevolazioni vengono attivati circa 300 mln euro di fondi pubblici, così dal 2023 il settore agricolo potrà contare su un pacchetto d’interventi di 650 mln euro annui.

Anche sul tema acqua sono state fatte delle scelte. Servono infrastrutture adeguate per poterla conservare quando ne arriva in eccesso, con una rete di distribuzione moderna che riduca gli sprechi e che favorisca la diffusione di tecniche irrigue performanti. Per questo abbiamo potenziato il programma d’investimento col Pnrr."