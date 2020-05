Per De Castro, "oggi l'Europa si dimostra di essere a fianco di tutti i cittadini europei, non lasciando indietro nessun settore cruciale, come agricoltura e agroalimentare. Ho apprezzato - sottolinea - come la stessa presidente von der Leyen abbia citato l'agricoltura digitale tra i settori su cui investire, illustrando il nuovo progetto globale che potremo lasciare come eredità alla prossima generazione, ai giovani di oggi". "Perché ci sia davvero una 'svolta di idealismo europeo' - come l'ha chiamata von der Leyen - il Parlamento inierà subito a lavorare sulla nuova proposta di 1.100 miliardi di euro per l'insieme del Quadro finanziario Ue, e sui finanziamenti supplementari per 750 miliardi di euro del 'Next Generation EU', impegnandoci per un futuro sempre più ambizioso - prosegue De Castro - Ci auguriamo che gli Stati membri reagiscano con lo stesso entusiasmo".

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.

This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.

Cookie & Privacy Policy OK