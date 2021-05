Pac, rottura nel supertrilogo su architettura verde e condizionalità sociale. Ci si rivede a giugno

Non sono stati sciolti in Ue i nodi sulla Pac in merito all'architettura verde e alla condizionalita sociale. E adesso se ne riparla a giugno.

Ieri notte Parlamento e Consiglio Ue avevano deciso di darsi un giorno in più di tempo per trovare una sintesi, in particolare sulle due questioni rimaste sul tavolo. Ma il Consiglio non avrebbe accettato la controproposta del Parlamento chiedendo tempo per poterla esaminare e nonostante il nuovo tavolo negoziale del super trilogo fosse convocato alle nove di questa mattina, dopo appena un'ora di seduta i colegislatori hanno deciso di rimandare tutto a giugno.

Duro il commento del presidente della commissione Agricoltura AGRI del Parlamento Ue Norbert Lins: "la presidenza portoghese è sembrata sorpresa dal fatto che semplicemente non accettassimo la sua proposta. Mi aspetto che il Consiglio ci rispetti come colegislatori" ha spiegato nel corso di una conferenza stampa ribadendo "ora abbiamo bisogno di una pausa per vedere cosa può essere fatto a giugno".

"È stata un'occasione persa, ma la nostra battaglia e il nostro impegno per trasformare la Politica agricola comune in una vera bussola per i diritti sociali, per lo sviluppo sostenibile e per una forte crescita economica per il settore e le aree rurali continuerà fino a quando alla fine raggiungeremo un vero accordo progressivo con il Consiglio UE e la Commissione", ha commentato Paolo De Castro.

"Ieri eravamo davvero vicini a concludere positivamente i negoziati. Grazie al grande lavoro dei nostri negoziatori, Eric Andrieu, Maria Noichl e Pina Picerno, e alla mediazione cruciale della presidenza portoghese del Consiglio, abbiamo assicurato un passo avanti soprattutto sul pilastro sociale e sugli standard lavorativi".

"Siamo anche vicini a garantire che i finanziamenti siano più mirati per rafforzare la competitività dei nostri agricoltori, di coloro che sono realmente responsabili della produzione di cibo sufficiente, accessibile e di alta qualità per tutti i consumatori dell'UE, così come per lo sviluppo delle zone rurali.

"Tutto questo lavoro e i risultati ottenuti non saranno sprecati. Tuttavia, mancano ancora elementi cruciali per raggiungere l'alto livello di ambizioni ambientali delineato nel mandato negoziale del Parlamento.

"Siamo fiduciosi che con la buona volontà e la fede di tutte le parti coinvolte, un compromesso equo può ancora essere raggiunto prima della fine della presidenza portoghese.