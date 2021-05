Pac, Rukwied (Dbv): Essenziale valutazione d’impatto e strumenti per i nostri agricoltori europei. Bene green deal ed eco regimi

“C’è poi bisogno di misure da poter integrare nelle nostre aziende agricole, questo è un aspetto centrale. Ci sono poi aspetti ambientali, come il benessere degli animali che devono essere tenuti in considerazione o l’uso di prodotti fitosanitari. Tutte queste responsabilità e obiettivi ricadono sugli agricoltori ed oltre a questo dobbiamo poi considerare anche la sicurezza alimentare. Quando parliamo della nuova pac dobbiamo essere in grado di affrontare e sopravvivere alle nuove sfide del mercato. La pac è anche una politica economica che ha e deve avere un impatto sulle aziende agricole. Per questo necessitiamo di misure appropriate. Approviamo gli ecoregimi, non importa la percentuale perché essenziale è come questo ecoregimi verrano messi in pratica è incorporati nel sistema di produzione agricola. Non devono però andare contro le misure del secondo pilastro” conclude.

